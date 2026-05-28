BMW dans le rouge, DZ Bank reste à l'achat mais réduit sa cible

BMW cède du terrain à Francfort (-1,48%, à 75,88 euros). Dans une étude, DZ Bank a confirmé son avis à l'achat sur le titre, mais a abaissé son objectif de cours de 102 à 94 euros.

La banque allemande rappelle que le groupe bavarois a dépassé les attentes lors du premier trimestre. La marge d'Ebit du segment Automobiles s'est par exemple installée à 5%, contre une estimation de 4,2% pour DZ Bank et un consensus à 4,7%. Elle était toutefois à 6,9% l'année précédente. Cette baisse doit principalement être attribuée à l'impact des droits de douane américains.

Les analystes reviennent également sur le changement à la présidence du directoire où Milan Nedeljkovic, ancien directeur de la production, a succédé à Oliver Zipse avec une prise de fonction officielle le 14 mai dernier. DZ Bank estime qu'Oliver Zipse laisse un groupe bien positionné techniquement grâce à sa stratégie de neutralité technologique et au développement de la "Neue Klasse", mais que le nouveau patron devra composer avec un contexte géopolitique difficile (protectionnisme, faiblesse du marché en Chine).

Il présentera sa nouvelle stratégie au conseil de surveillance à l'automne et elle devrait être axée sur des mesures d'efficacité et de réductions de coûts.

Parmi les catalyseurs positifs, les analystes soulignent l'approche pragmatique et technologiquement ouverte sur les motorisations (thermique, hybride, électrique), la gouvernance durable et axée sur le long terme, le potentiel de ventes supérieur aux attentes, et le focus accru sur la réduction coûts opérationnels et l'efficacité.

Au niveau des points négatifs à surveiller, DZ Bank insiste sur le ralentissement économique mondial de l'automobile, le durcissement des barrières douanières américaines, les réglementations environnementales et normes d'émissions de CO² et enfin les risques géopolitiques et les pressions inflationnistes pesant sur le segment du luxe.