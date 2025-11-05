BMW augmente la marge bénéficiaire de ses voitures alors que les dépenses liées aux véhicules électriques ont dépassé leur pic

La marge d'exploitation du secteur automobile au troisième trimestre dépasse les prévisions

Le groupe indique qu'il a opéré une "transition" vers une réduction des dépenses de R&D

Les tarifs ont eu un impact de 1,75 point de pourcentage sur la marge de base

La marge bénéficiaire de base du constructeur automobile allemand BMW BMWG.DE a augmenté au troisième trimestre, car il a dépassé le pic des dépenses de recherche et de développement pour une nouvelle gamme tout électrique qui, espère-t-il, stimulera la croissance dans un contexte de concurrence acharnée en Chine.

Les résultats ont été un point positif dans un autre trimestre difficile pour les constructeurs automobiles européens, alors qu'ils sont confrontés à une nouvelle réalité de droits de douane élevés aux États-Unis et à une concurrence chinoise bon marché, avec une pénurie imminente d'approvisionnement en puces qui pourrait apporter plus d'incertitude.

BMW a battu les prévisions mercredi avec une marge d'exploitation de 5,2 % pour son unité automobile entre juillet et septembre, en hausse par rapport aux 2,3 % d'un an plus tôt, lorsque des problèmes de freinage ont affecté les ventes.

BMW SE TARGUE DE SA RÉSISTANCE MALGRÉ LES DIFFICULTÉS DE LA CHINE ET LES DROITS DE DOUANE

Les actions du constructeur automobile étaient en hausse de 2,4 % vers 09h00 GMT.

"Au troisième trimestre, nous avons une fois de plus prouvé que notre modèle d'entreprise est robuste et résilient", a déclaré le directeur général Oliver Zipse.

Le bénéfice du groupe avant intérêts et impôts a été conforme aux prévisions, à 2,3 milliards d'euros (2,7 milliards de dollars), tandis que les recettes ont été légèrement inférieures aux attentes, à 32,3 milliards d'euros.

Après avoir réduit ses prévisions pour l'ensemble de l'année le mois dernier en raison des coûts des tarifs douaniens et du ralentissement de la croissance en Chine, le groupe a déclaré qu'il continuait de s'attendre à ce que la marge pour les voitures se situe dans une fourchette de 5 % à 6 %, passant de 6,3 % en 2024.

Le groupe s'attend à ce que le premier modèle de la série "Neue Klasse" entièrement électrique stimule la croissance en 2026, ajoutant qu'il avait "fait la transition" après l'investissement record de l'année dernière dans son portefeuille de véhicules électriques.

En Europe, les commandes pour l'iX3, le premier modèle de la nouvelle série, s'étendent sur plusieurs mois jusqu'en 2026, a déclaré Zipse. Le prix du modèle n'a pas encore été fixé pour le marché chinois, très concurrentiel, a-t-il précisé.

"Nous pensons que la Neue Klasse de BMW offre un moyen convaincant de jouer dans ce secteur. Selon nous, nous sommes à la veille de l'une des transformations les plus complètes que nous ayons vues dans notre couverture", ont déclaré les analystes de Bernstein.

DES TARIFS DOUANIERS PLUS ÉLEVÉS PÈSENT SUR LES ÉTATS-UNIS ET L'UE

Les tarifs douaniers ont réduit la marge automobile de BMW d'environ 1,75 point de pourcentage au troisième trimestre, a déclaré l'entreprise.

En tant qu'un des plus grands exportateurs de voitures des États-Unis en volume grâce à son usine de Spartanburg en Caroline du Sud, BMW est mieux positionné pour la guerre commerciale du président Donald Trump que les marques qui n'ont pas de présence de production aux États-Unis, comme Audi et Porsche.

Cependant, BMW doit également faire face aux droits de douane européens qui frappent sa Mini électrique fabriquée en Chine.

(1 dollar = 0,8575 euros)