BMW abaisse ses objectifs, surtout sur les marges

BMW signe la plus forte baisse du DAX 40 à Francfort (-6,23%, à 63,66 euros) après un nouvel avertissement sur résultats. Le titre entraîne dans son sillage les autres constructeurs automobiles, Mercedes-Benz Group, Volkswagen ou encore Stellantis affichant des replis compris entre 2 et 4%.

Mardi soir, le constructeur automobile bavarois a ajusté ses prévisions financières pour l'ensemble de l'exercice 2026. Pour se justifier, BMW met en avant "l'évolution de l'environnement qui pèse sur les résultats opérationnels de l'entreprise, ainsi qu'un effet exceptionnel résultant de l'intensification et de l'accélération des mesures structurelles et d'efficacité".

En ce qui concerne "l'évolution de l'environnement", le groupe détaille que la dégradation du marché chinois s'est accélérée au deuxième trimestre, notamment pour les véhicules non électriques. La China Passenger Car Association (CPCA) a notamment révisé à plusieurs reprises ses prévisions de marché à la baisse pour l'ensemble de l'année. Cette situation a entraîné une intensification de la concurrence en Chine et dans toutes les régions Asie-Pacifique. La baisse des ventes dans l'Empire du Milieu n'a pas été compensée par l'évolution positive de celles en Europe et aux Etats-Unis. L'autre raison évoquée par le groupe est l'impact du conflit au Moyen-Orient qui a dépassé les hypothèses initiales de la société. Les prix de l'énergie restent élevés et pèsent sur les structures de coûts et l'instabilité affecte le moral des consommateurs sur les marchés du monde entier.

L'Allemand explique que ces effets contribueront à une baisse significative du bénéfice et du flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre. En parallèle, BMW va intensifier et accélérer ses initiatives en cours de réduction des coûts par le biais de mesures structurelles et d'efficacité supplémentaires. Ces mesures auront un impact significatif non récurrent sur les résultats du second semestre.

Les nouveaux objectifs

Le groupe a donc révisé à la baisse certaines de ses prévisions et table désormais sur des livraisons du segment automobile en légère baisse par rapport à l'année précédente, alors qu'avant elles étaient attendues stables. La marge d'Ebit de ce même segment est attendue dans une fourchette de 1 à 3%, contre de 4 à 6% précédemment. Le ROCE, toujours pour le segment automobile, qui était prévu entre 6 et 10%, devrait finalement s'installer entre 1 et 5%. Enfin, le bénéfice du groupe avant impôts est attendu en baisse significative, alors qu'une baisse modérée était anticipée auparavant.

Les avis des analystes

Commentant ces données, Jefferies explique que "de nombreux investisseurs semblaient s'attendre à un avertissement sur résultats en raison de la faiblesse persistante du marché chinois affectant l'Ebit absolu, mais pas à une réinitialisation des marges d'une telle ampleur".

Le sentiment est le même chez DZ Bank qui estime que "le directoire surprend avec un lourd ajustement des perspectives".

Idem pour Oddo BHF qui a indiqué : "si le risque d'un avertissement s'était accru ces dernières semaines face à la détérioration de la dynamique en Chine, l'ampleur de celui-ci dépasse toutes attentes. BMW atteint désormais des niveaux de marges proches de l'équilibre et nous ne pouvons pas dire avec quelconque certitude que nous avons atteint un point bas". Les analystes ajoutent qu'il est particulièrement inquiétant que l'essentiel de la révision provienne de la Chine, renforçant le caractère structurel de la dégradation. Le broker prévient également cet avertissement est naturellement susceptible de lancer la spéculation sur les pairs.

Jefferies et Oddo BHF sont respectivement à conserver et neutre, mais les objectifs de cours ont été respectivement abaissés de 92 à 70 euros et de 75 à 60 euros. De son côté, DZ Bank est toujours à l'achat du titre, mais là aussi la cible de cours a été revue à la baisse de 94 à 75 euros.