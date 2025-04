BMW: -1,4% de ventes trimestrielles, demande atone en Chine information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 11:34









(CercleFinance.com) - - BMW Group annonce que ses livraisons mondiales ont atteint 586 149 véhicules au cours du premier trimestre 2025, en recul de 1,4 % par rapport à la même période un an plus tôt, en raison notamment d'une demande atone en Chine.



En effet, hors de Chine, les livraisons ont progressé de 5,9 %, avec des hausses en Europe (+6,2 %) et aux États-Unis (+4,0 %).



Dans le détail, la marque BMW a vendu 520 142 unités (+9,9 % pour les BEV), dont 86 449 véhicules électriques. M GmbH progresse de 5 %, tirée par les modèles M5 et M3. MINI a vendu 64 626 véhicules (+4,1 %), avec 35,3 % de BEV. Rolls-Royce et BMW Motorrad accusent un recul, respectivement de 9,4 % et 3,9 %.



La croissance de la mobilité électrique se poursuit, avec 109 516 véhicules 100 % électriques livrés (+32,4 %), dont une forte progression en Europe (+64,2 %).



Le BMW Group s'apprête à franchir deux étapes importantes dans le monde en 2025 : d'une part, un total de trois millions de véhicules électrifiés (BEV et PHEV) mis en circulation depuis le lancement des BMW i3 et i8, et d'autre part, 1,5 million de véhicules entièrement électriques (BEV) livrés à des clients.





