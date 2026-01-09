 Aller au contenu principal
BMO rétrograde Adobe à "performance du marché" en raison d'une concurrence accrue
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 15:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** BMO rétrograde le créateur de Photoshop, Adobe ADBE.O , de "surperformance" à "performance du marché"

** La maison de courtage réduit le PT de 400 $ à 375 $, ce qui implique toujours une hausse de 10,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de la société sont en légère baisse avant le marché

** La septième enquête de BMO sur le Creative Cloud révèle une concurrence accrue sur le marché de la création, "en particulier dans les petites entreprises, les étudiants et les indépendants"

** La note moyenne de 40 analystes est "acheter"; leur estimation médiane est de 422,50 $ - données compilées par LSEG

** ADBE a chuté de 21,3 % en 2025

