BMO relève son objectif de prix pour Bloom Energy après l'investissement de 5 milliards de dollars de Brookfield
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 13:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** BMO Capital Markets augmente l'objectif de prix sur le fabricant de piles à combustible Bloom Energy

BE.N de 33 $ à 97 $, et maintient la note "market perform"

** Le nouvel objectif de prix représente une baisse d'environ 12 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Brookfield Asset Management BAM.TO a déclaré lundi qu'il investirait jusqu'à 5 milliards de dollars dans la technologie des piles à combustible de BE pour alimenter les centres de données d'intelligence artificielle (IA)

** Comme pour l'accord-cadre précédent de BE avec American Electric Power AEP.O , nous ne savons pas combien de mégawatts seront finalement déployés, mais l'élan semble justifié pour l'instant - courtage

** 11 des 25 courtiers estiment que le titre est "acheté" ou supérieur, 11 "conservé" et 3 "vendu" ou inférieur; le PT médian est de 65 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 400 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AM ELECTRIC
118,5300 USD NASDAQ +0,13%
BLOOM ENERGY-A
116,610 USD NYSE +2,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/10/2025 à 13:50:54.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

