BMO relève son objectif de prix pour Bloom Energy après l'investissement de 5 milliards de dollars de Brookfield

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 octobre - ** BMO Capital Markets augmente l'objectif de prix sur le fabricant de piles à combustible Bloom Energy
BE.N de 33 $ à 97 $, et maintient la note "market perform"
** Le nouvel objectif de prix représente une baisse d'environ 12 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Brookfield Asset Management BAM.TO a déclaré lundi qu'il investirait jusqu'à 5 milliards de dollars dans la technologie des piles à combustible de BE pour alimenter les centres de données d'intelligence artificielle (IA)
** Comme pour l'accord-cadre précédent de BE avec American Electric Power AEP.O , nous ne savons pas combien de mégawatts seront finalement déployés, mais l'élan semble justifié pour l'instant - courtage
** 11 des 25 courtiers estiment que le titre est "acheté" ou supérieur, 11 "conservé" et 3 "vendu" ou inférieur; le PT médian est de 65 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 400 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer