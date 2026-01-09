BMO relève Marriott International à "surperformer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** BMO fait passer l'opérateur hôtelier Marriott International MAR.O de "market perform" à "outperform"

** Les actions de MAR ont augmenté de 1,26 % à 328,35 $

** La maison de courtage indique que MAR est bien positionné avec un portefeuille haut de gamme et un potentiel d'augmentation de l'Ebitda grâce au renouvellement de son programme de cartes de crédit

** Nous considérons que le modèle asset-light de MAR, basé sur des redevances, est très attractif, avec une faible intensité capitalistique, de faibles coûts fixes et une forte génération de cash, indique la société de courtage

** Le courtier augmente également le PT à 370 $ à partir de 285 $, ce qui implique une hausse de 13,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** 13 des 27 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou "plus élevée", 13 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; leur prévision médiane est de 293,50 dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, MAR a augmenté de 20,2 % au cours des 12 derniers mois