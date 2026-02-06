 Aller au contenu principal
BMO relève le PT d'Avery Dennison et voit une forte croissance dans le segment des étiquettes
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 16:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - ** BMO augmente l'objectif de prix sur le fabricant de matériaux d'étiquetage Avery Dennison AVY.N de 215 $ à 224 $, et réitère sa notation "surperformer"

** Le nouveau PT représente une hausse de 16,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que le bénéfice par action d'AVY devrait rebondir en 2026 et 2027, grâce à une croissance solide de son segment des étiquettes intelligentes et à une reprise post-tarifaire de la production de vêtements et des tendances de consommation

** La société s'attend à ce que le bénéfice ajusté par action du premier trimestre soit compris entre 2,40 et 2,46 dollars, ce qui correspond largement aux attentes moyennes des analystes (2,43 dollars) - données compilées par LSEG

** AVY a chuté de 2,8% en 2025

Valeurs associées

AVERY DENNISON
191,150 USD NYSE -0,89%
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/02/2026 à 16:20:29.

