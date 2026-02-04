BMO relève l'objectif de prix d'Exxon, citant le pipeline de projets en amont

4 février - ** BMO Capital Markets augmente l'objectif de prix sur la major énergétique américaine Exxon Mobil XOM.N de 125 $ à 155 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 7,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage relève ses estimations après les résultats de XOM; elle considère que la mise à jour du quatrième trimestre est "neutre du point de vue des attentes"

** "Nous apprécions l'important pipeline d'opportunités en amont (Permian, Guyana, GNL), tandis qu'Exxon devrait également bénéficier du démarrage de projets majeurs dans les secteurs de l'aval et des produits chimiques", indique BMO

** Mizuho augmente également l'objectif de prix de l'action à 140 $, contre 132 $ auparavant

** 15 des 28 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 11 comme "conservée" et 2 comme "vendue"; leur prévision médiane est de 137,31 $ - données compilées par LSEG

** L'action XOM a augmenté de 12,1 % en 2025