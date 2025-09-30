BMO relève l'objectif de cours pour la société de services publics NiSource

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 septembre - ** BMO Capital Markets augmente l'objectif de cours de NiSource NI.N , une société de services publics américaine, de 46 $ à 47 $
** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de ~9% par rapport à la dernière clôture de l'action
** Le contrat annoncé par la société avec un client du secteur des centres de données implique un solide programme d'investissement qui sera actualisé avec les résultats du troisième trimestre 2025" - courtage
** 11 des 14 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 3 à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 44 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de ~18% depuis le début de l'année
