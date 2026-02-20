BMO réduit les PT de Kinsale Capital en raison de la baisse des revenus de souscription et d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 février - ** BMO réduit le prix prévisionnel de l'assureur Kinsale Capital Group de 466 $ à 418 $

** Le nouveau prix prévisionnel est encore supérieur de 11,7 % au dernier cours de clôture de l'action

** La maison de courtage cite une croissance plus faible qui entraîne une baisse du revenu de souscription et du revenu net d'investissement

** "KNSL produit les meilleurs ratios combinés et ROE de sa catégorie avec une volatilité du BPA relativement faible, mais nous estimons que les actions continueront à se situer dans une fourchette dans un environnement de croissance ralentie", indique la société de courtage.

** Quatre des 13 analystes considèrent l'action comme "achat fort" ou "achat" et neuf comme "maintien"; leur prévision médiane est de 444,50 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, KNSL est en baisse de 4,4 % depuis le début de l'année