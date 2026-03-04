BMO réduit les prévisions de Thor Industries en raison de la baisse de la demande dans le secteur de la vente au détail

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** BMO réduit les prévisions sur le fabricant de véhicules récréatifs Thor Industries THO.N de 135 $ à 125 $, et maintient la cote à "surperformance"

** Le nouveau PT implique une hausse de 38,3% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société publie mardi un bénéfice pour le deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street

** BMO indique que la demande de détail de la société a été plus faible que prévu au début de 2026, bien que les récents problèmes météorologiques rendent difficile l'évaluation de la véritable tendance sous-jacente

** La maison de courtage note que THO est optimiste quant à sa réorganisation et au rafraîchissement de sa marque, mais que des commandes plus faibles de la part des concessionnaires entraînent des réductions d'estimations

** Les actions ont baissé de près de 1 % à environ 90 $ dans les échanges du matin

** Quatre des 17 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, douze à "conserver" et un à "vendre"; leur estimation médiane est de 112$ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 12,4 % depuis le début de l'année