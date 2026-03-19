BMO réduit l'objectif de prix d'IBM et voit une hausse limitée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions d'IBM IBM.N ont légèrement baissé après que BMO ait abaissé sa prévision de cours à 290 $ contre 350 $, ce qui représente une hausse de 15,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La maison de courtage abaisse son objectif de cours en citant la compression des multiples des logiciels et des services informatiques

** Nous ne prévoyons pas suffisamment de hausse pour adopter une position constructive à ce stade, même si nous pensons que l'étendue des produits d'IBM, la marque, le potentiel de l'IA et de l'informatique quantique, la faible volatilité de l'action et le dividende justifient une prime par rapport à ce qu'implique la croissance par rapport au groupe de référence" - BMO

** 11 des 23 analystes estiment que l'action est "fortement à l'achat" ou "à l'achat", dix "conservent" et deux "vendent" ou "fortement à la vente"; leur prévision médiane est de 314,67 $ - données compilées par LSEG

** IBM en baisse de 15% depuis le début de l'année, y compris le mouvement de la séance