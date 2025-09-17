BMO nomme Rahul Nalgirkar, cadre américain, au poste de directeur financier ; Tuzun prend sa retraite

La Banque de Montréal BMO.TO a annoncé mercredi que Rahul Nalgirkar, directeur financier de ses activités aux États-Unis, succédera à Tayfun Tuzun au poste de directeur financier.

Cette décision intervient alors que BMO poursuit son expansion aux États-Unis afin de renforcer ses activités sur les marchés commerciaux et financiers, y compris sa transaction de 16,3 milliards de dollars en 2023 de l'unité américaine de BNP Paribas BNPP.PA , Bank of the West.

En juin, la banque a embauché Aron Levine, ancien dirigeant de Bank of America BAC.N , pour diriger certaines de ses activités clés aux États-Unis.

Rahul Nalgirkar, qui a rejoint BMO en 2022, était auparavant directeur financier de la ligne de métier à la Fifth Third Bank FITB.O . Plus tôt dans sa carrière, il a occupé des fonctions financières chez GE Capital et Citigroup.

Tuzun, l'actuel CFO, est prévu de prendre sa retraite au début de l'année 2026. Également ancien dirigeant de Fifth Third Bank, il est avec BMO depuis 2020.