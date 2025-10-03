 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 080,00
+0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BMO commence à couvrir KKR en lui attribuant la note "surperformance" ; BofA relève son objectif de cours
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 16:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** BMO initie la couverture du gestionnaire d'actifs alternatifs KKR KKR.N avec une note de "surperformance"; fixe l'objectif de cours à 148 $, reflétant un potentiel de hausse de 18,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de KKR sont en hausse de 2 % à 127 $ dans les échanges matinaux

** La société de courtage indique que KKR est fortement exposée aux activités d'introduction en bourse et de fusions-acquisitions, de sorte que le rebond du marché peut entraîner une croissance supérieure à la moyenne

** "Malgré les craintes concernant l'intensité du bilan, nous voyons un ratio risque/rendement favorable à mesure que le cycle s'inverse et un potentiel d'accélération de la capacité bénéficiaire" - BMO

** BofA a également relevé son objectif de cours sur KKR à 188 $ contre 187 $, citant des prévisions de bénéfices à long terme plus élevées, soutenues par une collecte de fonds robuste et une accélération de l'activité de déploiement et de réalisation

** 19 analystes sur 22 considèrent le titre comme "acheter" ou plus, trois comme "conserver"; leur objectif de cours médian est de 166 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a baissé de ~13,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

KKR & CO
127,310 USD NYSE +2,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une personne tient une pancarte "Stop à l'occupation israélienne" lors d'une manifestation en solidarité avec les Palestiniens et pour protester contre l'interception de la flottille Global Sumud par l'armée israélienne, à Rome, le 3 octobre 2025 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )
    Italie: des centaines de milliers de manifestants dans la rue pour Gaza
    information fournie par AFP 03.10.2025 17:46 

    Des centaines de milliers de personnes ont manifesté vendredi à travers toute l'Italie, à l'appel des principaux syndicats, pour exprimer leur soutien à la flottille humanitaire pour Gaza et dénoncer l'inertie du gouvernement de Giorgia Meloni face au siège du ... Lire la suite

  • flash marchés edram
    Flash Marchés : le shutdown américain : un air de déja vu
    information fournie par Edmond de Rothschild AM 03.10.2025 17:39 

    Aux États-Unis, le shutdown risque de priver la Fed de la visibilité nécessaire sur le marché de l'emploi avant sa prochaine réunion de politique monétaire, mais de nouvelles baisses de taux sont néanmoins attendues. En Europe, Christine Lagarde estime que les ... Lire la suite

  • Le Capitole, siège du Congrès américain, à Washington, le 1er octobre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Nouveau vote au Sénat américain pour tenter de sortir de la paralysie budgétaire
    information fournie par AFP 03.10.2025 17:28 

    Le Sénat américain s'apprête vendredi à se prononcer pour la quatrième fois sur une proposition de financement de l'État présentée par les républicains de Donald Trump, dont les chances de succès sont minces, laissant présager une prolongation de la paralysie budgétaire ... Lire la suite

  • Un logo d'Airbus à l'aéroport du Bourget, près de Paris
    Airbus bat un record de livraisons pour le mois de septembre avec 73 avions
    information fournie par Reuters 03.10.2025 17:27 

    Airbus a livré 73 avions en septembre, un record pour ce mois, alors que les retards de livraison de moteurs vers ses usines montrent des signes d’amélioration, selon des sources industrielles. Airbus a refusé de commenter ce chiffre, légèrement supérieur aux prévisions ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank