BMO commence à couvrir KKR en lui attribuant la note "surperformance" ; BofA relève son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** BMO initie la couverture du gestionnaire d'actifs alternatifs KKR KKR.N avec une note de "surperformance"; fixe l'objectif de cours à 148 $, reflétant un potentiel de hausse de 18,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de KKR sont en hausse de 2 % à 127 $ dans les échanges matinaux

** La société de courtage indique que KKR est fortement exposée aux activités d'introduction en bourse et de fusions-acquisitions, de sorte que le rebond du marché peut entraîner une croissance supérieure à la moyenne

** "Malgré les craintes concernant l'intensité du bilan, nous voyons un ratio risque/rendement favorable à mesure que le cycle s'inverse et un potentiel d'accélération de la capacité bénéficiaire" - BMO

** BofA a également relevé son objectif de cours sur KKR à 188 $ contre 187 $, citant des prévisions de bénéfices à long terme plus élevées, soutenues par une collecte de fonds robuste et une accélération de l'activité de déploiement et de réalisation

** 19 analystes sur 22 considèrent le titre comme "acheter" ou plus, trois comme "conserver"; leur objectif de cours médian est de 166 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a baissé de ~13,8 % depuis le début de l'année