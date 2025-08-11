BMO Capital Markets relève les prix cibles pour Constellation Energy en raison de l'amélioration des prévisions de flux de trésorerie disponible

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** BMO Capital Markets augmente le prix cible de l'entreprise de services publics Constellation Energy CEG.O de 350 $ à 375 $ ** Le nouveau PT représente une hausse d'environ 12 % par rapport à la dernière clôture de l'action vendredi ** La société de courtage indique que l'augmentation du prix cible est due à une amélioration significative des prévisions de flux de trésorerie disponible , grâce à l'acquisition de Calpine et à des dispositions favorables dans le cadre de la loi "One Big Beautiful Act" ** La société de courtage s'attend à ce que le conseil d'administration renouvelle son autorisation de rachat au quatrième trimestre de 2025, en même temps que la clôture de l'acquisition de Calpine

** Nous avons été encouragés par les commentaires de la direction sur la vitesse des discussions et la probabilité que nous puissions continuer à voir un flux régulier d'annonces au cours des 6 à 12 prochains mois" - BMO

** La maison de courtage Raymond James augmente également le prix cible de CEG de 391 $ à 393 $

** Douze des 17 maisons de courtage évaluent l'action comme "acheter" ou plus, cinq l'évaluent à "conserver"; avec un PT médian de 354 $, selon les données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, les actions de CEG ont augmenté de 48,1 % depuis le début de l'année