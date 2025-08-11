 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BMO Capital Markets relève les prix cibles pour Constellation Energy en raison de l'amélioration des prévisions de flux de trésorerie disponible
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 18:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** BMO Capital Markets augmente le prix cible de l'entreprise de services publics Constellation Energy CEG.O de 350 $ à 375 $ ** Le nouveau PT représente une hausse d'environ 12 % par rapport à la dernière clôture de l'action vendredi ** La société de courtage indique que l'augmentation du prix cible est due à une amélioration significative des prévisions de flux de trésorerie disponible , grâce à l'acquisition de Calpine et à des dispositions favorables dans le cadre de la loi "One Big Beautiful Act" ** La société de courtage s'attend à ce que le conseil d'administration renouvelle son autorisation de rachat au quatrième trimestre de 2025, en même temps que la clôture de l'acquisition de Calpine

** Nous avons été encouragés par les commentaires de la direction sur la vitesse des discussions et la probabilité que nous puissions continuer à voir un flux régulier d'annonces au cours des 6 à 12 prochains mois" - BMO

** La maison de courtage Raymond James augmente également le prix cible de CEG de 391 $ à 393 $

** Douze des 17 maisons de courtage évaluent l'action comme "acheter" ou plus, cinq l'évaluent à "conserver"; avec un PT médian de 354 $, selon les données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, les actions de CEG ont augmenté de 48,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CNSTLLTN ENER CO
330,3250 USD NASDAQ -1,62%
