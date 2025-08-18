BMO abaisse la note de CSX et prévoit un environnement de fusions et d'acquisitions agité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 août - ** BMO abaisse CSX CSX.O de "surperformance" à "performance du marché", maintient le PT à 38$
** Nous croyons qu'il y a beaucoup d'incertitude entourant les détails clés de toute transaction potentielle impliquant CSX - courtier
** La fusion de BNSF est considérée comme le "meilleur scénario de fusions et d'acquisitions" pour CSX, ajoutant qu' une telle transaction aurait plus de chances d'être approuvée par les autorités de réglementation
** 18 des 28 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, 10 à "conserver"; leur prévision médiane est de 39$ - données compilées par LSEG
** En incluant le mouvement de la séance, CSX est en hausse de 12 % depuis le début de l'année
