BMO abaisse l'objectif de cours de C.H. Robinson et reste prudent concernant l'opération RXO

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16 octobre - ** BMO abaisse son objectif de cours pour la société de transport de fret C.H. Robinson Worldwide CHRW.O de 190 à 160 dollars, et réitère sa recommandation « en ligne avec le marché »

** Ce nouvel objectif de cours représente toujours une prime de 11,3% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage estime que l’acquisition de RXO par CHRW est « stratégiquement convaincante et financièrement crédible », et qu’elle aidera l’entreprise à développer son activité de courtage de fret

** Elle met toutefois en garde: la création de valeur dépendra du maintien des volumes d’expédition de RXO, de la réalisation de gains de productivité et de la gestion des risques liés à l’intégration et à la responsabilité du courtage

** Le cours-cible médian des 24 courtiers couvrant le titre s’établit à 200 dollars — données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 11% depuis le début de l’année