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BMG poursuit Anthropic pour avoir utilisé des paroles de Bruno Mars et des Rolling Stones pour l'entraînement de son IA
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 17:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration de BMG au paragraphe 6) par Blake Brittain

La société de musique BMG Rights Management a poursuivi la société d'intelligence artificielle Anthropic devant le tribunal fédéral de Californie pour avoir prétendument utilisé ses paroles protégées par le droit d'auteur pour entraîner les grands modèles de langage qui alimentent son chatbot Claude. BMG a déclaré dans la plainte déposée mardi qu'Anthropic a copié et reproduit des paroles de chansons à succès des Rolling Stones, de Bruno Mars, d'Ariana Grande et d'autres grands musiciens de rock et de pop, violant ainsi des centaines de droits d'auteur. Ce procès est le dernier des dizaines d'affaires à fort enjeu intentées par des auteurs, des organes de presse et d'autres détenteurs de droits d'auteur contre des entreprises technologiques qui utilisent leurs œuvres pour former les modèles à l'origine de leurs chatbots. Universal Music Group, rival de BMG, et d'autres éditeurs de musique ont intenté un procès connexe contre Anthropic en 2023, qui est toujours en cours. L'année dernière, Anthropic a réglé un autre procès concernant la formation à l'IA intenté par un groupe d'auteurs pour un montant de 1,5 milliard de dollars.

Les porte-parole d'Anthropic n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire mercredi.

"La pratique d'Anthropic consistant à entraîner des modèles d'IA sur des œuvres protégées par le droit d'auteur provenant de sites de torrents non autorisés, entre autres actes, est en opposition directe avec les normes exigées de tout participant responsable de la communauté de l'IA", a déclaré BMG dans un communiqué.

Les entreprises spécialisées dans l'IA ont fait valoir qu'elles faisaient un usage loyal d'œuvres protégées par le droit d'auteur en les transformant en quelque chose de nouveau.

BMG, qui appartient au groupe de médias allemand Bertelsmann

BTGGg.F , a cité 493 exemples de droits d'auteur qu'Anthropic aurait violés. Les dommages-intérêts prévus par la loi américaine en cas de violation des droits d'auteur peuvent aller de quelques centaines de dollars à 150 000 dollars par œuvre si le tribunal estime que l'infraction a été commise délibérément.

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