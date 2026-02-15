BlueScope, la cible australienne des OPA, dépasse ses estimations avec ses bénéfices du premier semestre

(Mise à jour avec plus de détails à partir du paragraphe 2)

BlueScope BSL.AX , cible australienne d'une offre publique d'achat, a annoncé lundi un bond de plus de deux fois de ses bénéfices du premier semestre et a dépassé les estimations grâce à des marges plus importantes aux États-Unis, à des volumes plus élevés sur les marchés clés et à une solide performance en matière de coûts.

L'aciériste, qui a rejeté une offre de rachat de 13,2 milliards de dollars australiens ( 9,32 milliards de dollars) de SGH SGH.AX et de la société américaine Steel Dynamics STLD.O , a affiché un bénéfice net sous-jacent après impôts de 382 millions de dollars australiens, dépassant l'estimation de 349,2 millions de dollars australiens de Visible Alpha.

Ce chiffre est à comparer aux 176,4 millions de dollars australiens enregistrés l'année dernière .

La société a déclaré un acompte sur dividendes de 65 cents australiens par action, contre 30 cents australiens annoncés l'année dernière.

(1 $ = 1,4144 dollar australien)