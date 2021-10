BLUELINEA : Résultats du 1er semestre 2021 et dynamique commerciale du 3ème trimestre 2021.

Paris, le jeudi 21 octobre 2021

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, présente ses résultats semestriels 2021 et son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021.

Données consolidées auditées en k€

Normes comptables françaises S1 2020 S1 2021 Chiffre d'affaires 3 355 3 604 EBITDA[1] (859) (1 218) Résultat d'exploitation (1 533) (1 790) Résultat financier 58 (21) Résultat courant (1 474) (1 811) Résultat exceptionnel (41) (47) Crédit d'Impôt Recherche 166 150 Résultat net (1 350) (1 708)

Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2021 s'élève à 3 604 k€, en progression de 7% par rapport au 1er semestre 2020. L'écart de 8 points par rapport au chiffre d'affaires non audité publié le 6 juillet 2021 (3 716 k€) s'explique par le retraitement comptable d'abonnements annuels en produits constatés d'avance.

L'activité commerciale a été portée par le déploiement de SERENEA®, le bouquet de solutions dédiées aux Établissements. Le taux de marge brute a été impacté par différents éléments liés notamment à la hausse du prix des composants électroniques et une proportion des ventes indirectes plus importante pour l'activité B2B.

La hausse des charges de personnel de 15% résulte notamment de l'absence du recours au chômage partiel au 1er semestre 2021.

Ces différents éléments ont pesé sur l'EBITDA qui ressort à -1 218 k€ contre -859 k€ au 1er semestre 2020.

Le résultat d'exploitation atteint -1 790 k€ contre -1 533 k€ un an plus tôt. Le résultat net ressort à -1 708 k€, intégrant 150 k€ de Crédit d'Impôt Recherche.

Obtention de nouveaux financements pour préserver la trésorerie

Au 1er semestre 2021, la société a obtenu deux nouveaux Prêts Garantis par l'État (PGE), pour un montant cumulé de 800 k€. Le Groupe affiche ainsi une trésorerie à 828 k€ au 30 juin 2021, stable par rapport à fin 2020.

La dette financière à fin juin 2021, qui s'élève à 3 293 k€, est composée pour 2 538 k€ de PGE souscrits en 2020 et au 1er semestre 2021.

En octobre 2021, un nouveau PGE de 400 k€ a été accordé afin de renforcer la trésorerie de Bluelinea.

Poursuite de la dynamique commerciale au 3ème trimestre 2021

Données consolidées non auditées en k€

Normes comptables françaises T3 2020 T3 2021 Activité B2C – Senior & Domicile 921 951 Activité B2B – Établissements 738 807 Bluelinea 1 660 1 758

La dynamique commerciale du 1er semestre 2021 s'est confirmé au 3ème trimestre 2021, avec un chiffre d'affaires consolidé de 1 758 k€, en progression de 6% par rapport à 2020.

L'activité B2B du pôle Établissements reste portée par le déploiement continu de l'offre SERENEA® avec 252 établissements équipés au 30 septembre 2021. Le carnet de commande de 1 587 k€ reste conséquent à fin septembre 2021.

Le pôle Senior & Domicile, regroupant l'activité B2C, profite de la montée en puissance des abonnements issus du GIES, un collectif de 12 associations d'aide à la personne, à hauteur de 6 200 abonnés en cumul à fin septembre sur un total de 10 000 en cours de déploiement. À fin septembre 2021, Bluelinea accompagne désormais 34 817 familles, contre 31 205 abonnés à fin juin 2021.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires annuel 2021, le mardi 11 janvier 2022 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP ». En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « SERENEA® ».

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Contacts Investisseurs :



Eric Gbianza

Directeur Financier

eric.gbianza@bluelinea.com

+33.1.76.21.70.60



Jérôme Fabreguettes-Leib

Relations Investisseurs

bluelinea@actus.fr

+33.1.53.67.36.78 Contacts Presse :



Laurent Levasseur

Président du Directoire

laurent.levasseur@bluelinea.com

+33.1.76.21.70.60



Vivien Ferran

Relations Presse

vferran@actus.fr

+33.1.53.67.36.34

[1] Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements et provisions, reprises sur provision, impôts et taxes

