BLUELINEA : Renforcement du Groupe APICIL au capital de Bluelinea

Versailles, le 27 juin 2025

Bluelinea (la « Société »), opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, annonce une évolution de son actionnariat.

La Société a été informée de l'acquisition par le Groupe APICIL de 145 005 actions hors marché, au prix unitaire de 0,46 €, jeudi 26 juin 2025. Le règlement-livraison de ces actions devrait intervenir le 30 juin 2025. A la date de règlement-livraison de ces actions, la participation de Groupe APICIL [1] au capital de Bluelinea sera portée de 67,66% à 68,84% [2] [3] .

La Société a également été informée de la conclusion d'un accord, ce jeudi, entre le Groupe APICIL et la famille Westermann, cofondateurs de Bluelinea, en vue de la cession de 487 059 actions hors marché par la famille Westermann au Groupe APICIL, au prix unitaire de 0,46 €. Ce prix pourra être éventuellement augmenté d'un complément de prix égal à la différence entre le prix par action Bluelinea le plus élevé payé par le Groupe APICIL en cas de nouvelles acquisitions d'actions Bluelinea au cours des 6 prochains mois [4] , et 0,46 €. Le règlement-livraison de ces actions est attendu d'ici la fin du mois de juillet 2025. A la date de règlement-livraison de ces actions, la participation de Groupe APICIL [5] au capital de Bluelinea sera portée de 68,84% à 72,81% [6] .

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025, le 29 juillet 2025 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 67% du Groupe APICIL (APICIL Services).

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

[1] Au travers du concert formé par Apicil Prévoyance et Apicil Mutuelle

[2] Sur la base d'un capital composé de 12 280 675 actions

[3] Les droits préférentiels de souscription attachés à ces actions pourront ainsi être exercés à titre irréductible par le Groupe APICIL dans le cadre de l'augmentation de capital annoncée par la Société le 25 juin 2025

[4] Hors actions souscrites dans le cadre de l'augmentation de capital annoncée par la Société le 25 juin 2025

[5] Au travers du concert formé par Apicil Prévoyance et Apicil Mutuelle

[6] Sur la base d'un capital composé de 12 280 675 actions