BLUELINEA : Mise à disposition du Rapport annuel 2021

Paris, le jeudi 27 octobre 2022

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, annonce la mise à disposition du public de son rapport annuel 2021.

Le rapport annuel 2021 intègre le rapport de gestion, les comptes annuels de Bluelinea SA, ainsi que les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et les conventions réglementées.

https://corporate.bluelinea.com/actionnariat/

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Contacts Investisseurs : Contacts Presse :

Florence Blais

Directrice Comptable

florence.blais@bluelinea.com

+33.1.76.21.70.60



Jérôme Fabreguettes-Leib

Relations Investisseurs

bluelinea@actus.fr

+33.1.53.67.36.78

Laurent Levasseur

Président du Directoire

laurent.levasseur@bluelinea.com

+33.1.76.21.70.60



Nawel NAAMANE

Relations Presse

nnaamane@actus.fr

+33.1.53.67.36.75

