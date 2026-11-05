Bluelinea lève 5,3 millions d'euros

L'opérateur de la Silver Economie Bluelinea, filiale du Groupe Apicil, a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), pour un montant brut d'environ 5,3 millions d'euros (5 321 625,60 euros). L'opération s'est traduite par l'émission de 106 432 512 actions nouvelles au prix unitaire de 0,05 euro (dont 0,01 euro de valeur nominale).

A l'issue de la souscription, la demande totale s'est élevée à 113,45 millions de titres. L'émission a été couverte à 91,21% à titre irréductible (97 076 916 actions) et à 8,79% à titre réductible (9 355 596 actions). Actionnaire majoritaire, le Groupe Apicil a garanti l'opération à 100% en souscrivant en espèces pour un montant cumulé de près de 5 millions d'euros, réparti entre sa quote-part irréductible (environ 4,53 MEUR) et le solde non souscrit (environ 0,47 MEUR).

Le produit net d'environ 5,2 millions d'euros doit permettre d'assurer la continuité d'exploitation de la société sur les 18 prochains mois. Les fonds seront alloués au remboursement de dettes financières à hauteur de 1,9 million d'euros et à la couverture des besoins opérationnels.