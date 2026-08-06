BLUELINEA : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2026

Versailles, le 6 août 2026
Bluelinea (la « Société »), opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, présente son chiffre d'affaires non audité du 1 er semestre de l'exercice 2026.
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Données consolidées non auditées en k€
Normes comptables françaises
|S1 2025
|S1 2026
|Variation (en k€)
|Variation (en %)
|Senior & Domicile
|2 982
|2 749
|-233
|- 8%
|Établissements
|2 328
|1 991
|-337
|-14%
|Bluelinea
|5 310
|4 740
|-570
|-11%
Comme annoncé en mai dernier, le deuxième trimestre 2026 a permis de freiner l'érosion des ventes sans toutefois permettre à ce stade de retrouver la trajectoire initialement prévue par le Directoire. Ainsi, le chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026 ressort en repli de -6% contre -15% au 1 er trimestre 2026.
Le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026 s'élève ainsi à 4 740 k€, contre 5 310 k€ au 1 er semestre 2025, soit un retrait de 11% par rapport à la même période de 2025.
Le chiffre d'affaires généré par le pôle Senior & Domicile (65 488 abonnés à fin juin 2026) est en recul (2 749 k€ contre 2 982 k€), alors que les leviers identifiés de reconquête commerciale n'ont pas encore produit leurs effets.
Le chiffre d'affaires généré par le pôle Etablissements (794 sites équipés à fin juin 2026) est sensiblement inférieur à celui du 1 er semestre 2025 (1 991 k€ contre 2 328 k€) en raison, outre l'atonie du marché, de décalages de déploiement sur la seconde moitié de l'année.
Dans ce contexte, Bluelinea a réalisé, post-clôture semestrielle, une augmentation de capital de 1 474 k€ destinée à rembourser l'avance en compte courant octroyée par le Groupe APICIL [1] au profit de la Société et vise ainsi à consolider les fonds propres et la trésorerie nette.
A l'issue de cette opération, le Groupe APICIL contrôle 85,14% du capital et 85,53% des droits de vote de Bluelinea.
Prochain rendez-vous : résultats du 1 er semestre 2026, le 9 octobre 2026 (avant Bourse)
A propos de Bluelinea :
« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 85,14% du Groupe APICIL (APICIL Services).
L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .
Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.
|Contacts Investisseurs :
|Contacts Presse :
|Euronext
|
Jérôme Fabreguettes Leib
Relations Investisseurs
bluelinea@actus.fr
+33.1.53.67.36.78
|
Fatou-Kiné N'diaye
Relations Presse
fndiaye@actus.fr
+33.1.53.67.36.75
[1] Au travers du concert formé par Apicil Prévoyance et Apicil Mutuelle
- SECURITY MASTER Key : lWdrYMhrkmycyG5vlppomJZqbpyXmJLIbGaZmGRqYpfHm2tjx2dkbcWZZnJqnGht
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99737-cp_bluelinea_ca_s1_2026_vdef.pdf
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