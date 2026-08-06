BLUELINEA : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2026

Versailles, le 6 août 2026

Bluelinea (la « Société »), opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, présente son chiffre d'affaires non audité du 1 er semestre de l'exercice 2026.

Données consolidées non auditées en k€

Normes comptables françaises S1 2025 S1 2026 Variation (en k€) Variation (en %) Senior & Domicile 2 982 2 749 -233 - 8% Établissements 2 328 1 991 -337 -14% Bluelinea 5 310 4 740 -570 -11%

Comme annoncé en mai dernier, le deuxième trimestre 2026 a permis de freiner l'érosion des ventes sans toutefois permettre à ce stade de retrouver la trajectoire initialement prévue par le Directoire. Ainsi, le chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026 ressort en repli de -6% contre -15% au 1 er trimestre 2026.

Le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026 s'élève ainsi à 4 740 k€, contre 5 310 k€ au 1 er semestre 2025, soit un retrait de 11% par rapport à la même période de 2025.

Le chiffre d'affaires généré par le pôle Senior & Domicile (65 488 abonnés à fin juin 2026) est en recul (2 749 k€ contre 2 982 k€), alors que les leviers identifiés de reconquête commerciale n'ont pas encore produit leurs effets.

Le chiffre d'affaires généré par le pôle Etablissements (794 sites équipés à fin juin 2026) est sensiblement inférieur à celui du 1 er semestre 2025 (1 991 k€ contre 2 328 k€) en raison, outre l'atonie du marché, de décalages de déploiement sur la seconde moitié de l'année.

Dans ce contexte, Bluelinea a réalisé, post-clôture semestrielle, une augmentation de capital de 1 474 k€ destinée à rembourser l'avance en compte courant octroyée par le Groupe APICIL [1] au profit de la Société et vise ainsi à consolider les fonds propres et la trésorerie nette.

A l'issue de cette opération, le Groupe APICIL contrôle 85,14% du capital et 85,53% des droits de vote de Bluelinea.

Prochain rendez-vous : résultats du 1 er semestre 2026, le 9 octobre 2026 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 85,14% du Groupe APICIL (APICIL Services).

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Contacts Investisseurs : Contacts Presse : Euronext

Jérôme Fabreguettes Leib

Relations Investisseurs

bluelinea@actus.fr

+33.1.53.67.36.78

Fatou-Kiné N'diaye

Relations Presse

fndiaye@actus.fr

+33.1.53.67.36.75

[1] Au travers du concert formé par Apicil Prévoyance et Apicil Mutuelle