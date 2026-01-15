BLUELINEA : Bluelinea sélectionné par un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire pour équiper ses établissements avec la solution Serenea(R)

Versailles, le 15 janvier 2026

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France et filiale à 81% du Groupe APICIL, annonce avoir été retenu par un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire pour déployer Serenea ® , sa solution innovante d'appel infirmier, dans les EHPAD, établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap et établissement sanitaire gérés par l'organisation.

Une solution nouvelle génération pour la sécurité et le confort de toutes les parties prenantes

Serenea ® est une solution modulaire d'appel infirmier conçue pour sécuriser les résidents et faciliter le travail des soignants. Basée sur des technologies sans fil (LoRa, Bluetooth), elle offre une flexibilité unique, un déploiement rapide et une interopérabilité avec les systèmes existants. Ses fonctionnalités incluent :

Appels mobiles via bracelets ou pendentifs,

Localisation intra-établissement,

Détection des chutes par radar,

Tableaux de bord et reporting en temps réel,

Intégration avec la plateforme HELP 24h/24, 7j/7.

Serenea ® est aujourd'hui reconnue comme une solution à forte valeur ajoutée pour :

Améliorer la prise en charge et la qualité de vie des résidents d'un établissement équipé dans leur quotidien, aussi bien le jour que la nuit ;

d'un établissement équipé dans leur quotidien, aussi bien le jour que la nuit ; Assister les soignants , en facilitant les gestes du quotidien, fluidifiant les échanges, renforçant le lien social avec les résidents tout en les sécurisant ;

, en facilitant les gestes du quotidien, fluidifiant les échanges, renforçant le lien social avec les résidents tout en les sécurisant ; Proposer un outil de suivi et de pilotage opérationnel et managérial en temps réel, créant ainsi les conditions de succès aux directions pour allier qualité de vie au travail (QVT) et bien-être des personnes en perte d'autonomie.

A fin 2025, Bluelinea équipait déjà 776 établissements en France, dont 16 établissements de ce nouveau client dans le cadre d'un déploiement pilote préalable à la signature du contrat-cadre annoncé ce jour.

Des atouts au service de la satisfaction clients

A l'issue d'un exigeant processus de sélection et de qualification, Bluelinea a su valoriser les atouts de sa solution, notamment :

La modularité de l'offre Serenea ® , permettant une adaptation aux besoins spécifiques des établissements.

de l'offre Serenea , permettant une adaptation aux besoins spécifiques des établissements. La facilité de déploiement , grâce à l'utilisation de réseaux sans fil et à une architecture évolutive ;

, grâce à l'utilisation de réseaux sans fil et à une architecture évolutive ; Le respect des normes les plus strictes et des certifications applicables à son activité (ISO 9001, ISO 18295, ISO 27001 / 27002).

Un accompagnement dans la durée

Ce contrat cadre pluriannuel s'inscrit dans une démarche de modernisation et d'harmonisation des systèmes d'appel malade au sein des établissements de ce nouveau client.

Le périmètre comprend plus de 100 établissements (EHPAD, établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap et établissements sanitaires) et représente un potentiel économique de quelques millions d'euros pour Bluelinea sur la durée de vie du contrat.

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 81% du Groupe APICIL (APICIL Services).

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

