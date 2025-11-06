BLUELINEA : Bluelinea renforce son Directoire avec trois nominations !

Communiqué de presse – Lyon, Versailles, le 6 novembre 2025

Nomination de David Guyard en tant que Président

et de deux nouveaux membres du Directoire

Bluelinea, opérateur majeur de la Silver Économie en France et filiale à 81% du Groupe APICIL, annonce la nomination de David Guyard à la présidence de son Directoire. Ce changement de gouvernance, soutenu par le Groupe APICIL, s'accompagne de la nomination de deux nouveaux membres au sein de l'équipe dirigeante.

Membre du directoire de Bluelinea depuis 2017, David Guyard est nommé Président du directoire à compter de ce jour. Il succède à Jean-Luc Odeyer, qui se recentre sur le développement du Groupe JLO, filiale également du Groupe APICIL, dont il est le Fondateur. Sous sa présidence, Jean-Luc Odeyer a accompagné la consolidation de l'organisation de Bluelinea et le renforcement de sa structure financière, notamment avec le soutien du Groupe APICIL.

David Guyard est titulaire d'un doctorat en électronique de l'Université de Caen et d'un diplôme d'ingénieur en optoélectronique et microélectronique de l'ENSICAEN. Il débute sa carrière en 1997 comme Ingénieur en recherche et développement chez Philips Consumer Communications, avant de rejoindre Bouygues Telecom, puis SFR. En 2015, il devient Directeur de l'Innovation & Services de Bluelinea avant d'intégrer le Directoire deux ans plus tard.

Dans le cadre de son nouveau poste, David Guyard, aura pour mission de poursuivre le développement de Bluelinea, devenue en quelques années un leader français de la téléassistance et un acteur de référence dans l'accompagnement des personnes fragiles et dépendantes, ainsi que de leurs aidants, à domicile comme en établissement. Il veillera également à inscrire l'entreprise dans une trajectoire de croissance rentable.

« Je remercie chaleureusement le Conseil de Surveillance et le Groupe APICIL pour leur confiance. Aux côtés de Jean-Luc Odeyer, Bluelinea a poursuivi ses efforts de structuration financière et de positionnement dans la Silver Économie. Je suis déterminé à poursuivre notre développement pour inscrire l'entreprise dans une dynamique de croissance rentable et d'innovation constante, au service des personnes fragiles et de leurs aidants » commente David Guyard, Président du directoire de Bluelinea.

« Je tiens tout d'abord, au nom des membres du Conseil de Surveillance, à remercier Jean-Luc Odeyer pour nous avoir aidé à consolider les bases de Bluelinea et contribué à poser un diagnostic éclairé de la situation et du potentiel de l'entreprise. David Guyard a toute notre confiance pour conduire Bluelinea dans une nouvelle étape de son développement. Fort de son expérience au sein du Directoire, il maîtrise parfaitement les rouages de l'entreprise et de la Silver Économie. Sa vision et sa connaissance approfondie des équipes lui confèrent toute la légitimité pour piloter cette nouvelle phase de croissance. A cette occasion, le Groupe APICIL réaffirme son adhésion au projet et aux valeurs portés par Bluelinea et son engagement en faveur du bien vieillir et de la santé des plus fragiles » précise Thomas Perrin, Directeur Général Adjoint Services, Stratégie et Efficience du Groupe APICIL et Président du Conseil de Surveillance de Bluelinea.

Un renforcement global du directoire de Bluelinea.

Cette nomination du nouveau Président du Directoire de Bluelinea s'accompagne de la nomination de deux nouveaux membres, Mireille Fassler et Stéphane Coppi.

Mireille Fassler, Responsable RH au sein du Groupe APICIL depuis 1998, occupera désormais la fonction de Directrice de l'Organisation et des Ressources Internes de Bluelinea.

Elle continuera à assurer les missions RH qu'elle accompagne depuis plusieurs mois et prendra également en charge la qualité, la conformité et la gestion des risques opérationnels en lien avec le Groupe APICIL, la coordination du comité de direction et la communication interne.

De son côté, Stéphane Coppi, Directeur de la Performance et des Comptabilités du Groupe APICIL depuis 2023, est nommé Directeur Administratif et Financier de Bluelinea.

Il aura pour principales missions d'assurer le pilotage financier de l'entreprise, au travers notamment de la mise en place d'indicateurs de suivi de la performance.

« Les nominations de Mireille Fassler et de Stéphane Coppi viennent également renforcer la gouvernance ainsi que les capacités opérationnelles de Bluelinea. Ces promotions permettront de consolider le pilotage des ressources, de la performance et du compte de résultat, tout en assurant une parfaite cohérence avec les orientations stratégiques du Groupe APICIL » conclut Thomas Perrin .

A propos du Groupe APICIL

Le Groupe APICIL, un des groupes leader de la protection sociale et patrimoniale en France avec 3,9 Md€ de chiffre d'affaires, propose une gamme complète de solutions performantes et adaptées en santé-prévoyance, épargne et services financiers, ainsi que retraite pour particuliers et professionnels. APICIL propose également des solutions assurantielles et des services spécialement conçus pour répondre aux besoins des agents territoriaux. Enfin, le Groupe se positionne sur le marché du service à la personne en mettant à disposition des offres en lien avec le bien-vieillir, la santé, l'accompagnement de la qualité de vie au travail. Chaque jour, les 2 649 collaborateurs du Groupe apportent leur expertise aux plus de 53 000 entreprises et 1,9 million d'assurés protégés. Paritaire et mutualiste, le Groupe accompagne ses clients au plus près de leurs attentes en répondant à leurs besoins dans toutes les étapes de leur vie. En ligne avec sa raison d'être « Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie », le Groupe APICIL est très investi en matière de RSE avec des engagements forts : promouvoir l'inclusion, une protection sociale durable et la transition environnementale. Ces engagements s'illustrent notamment dans le cadre de ses partenariats avec la Fédération Française de Rugby et de l'European Professional Club Rugby (EPCR), le rugby étant un sport vecteur d'inclusion et de bien-être, présent au cœur des territoires.

Plus d'informations sur le site du Groupe APICIL . Suivez notre actualité sur LinkedIn

A propos de Bluelinea

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth, également filiale à 81% du Groupe APICIL (APICIL Services). L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP ». En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea® ».

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Plus d'informations sur le site de Bluelinea

