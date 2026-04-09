BLUELINEA : Bluelinea publie ses résultats annuels 2025 et son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026

Versailles, le 9 avril 2026

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France et filiale à 81% du Groupe APICIL, présente ses résultats annuels 2025 audités, un point sur sa situation de trésorerie et son chiffre d'affaires non audité du 1 er trimestre de l'exercice 2026. Le rapport financier annuel sera publié au plus tard le 30 avril 2026.

Données auditées en k€

Normes comptables françaises 2024 consolidé 2025 consolidé Variation

(en k€) Variation

(en %) Chiffre d'affaires 9 445 10 395 +950 +10% EBITDA [1] 934 712 -222 -24% Résultat d'exploitation (1 188) (1 324) -136 +11% Résultat financier (191) (231) -40 +21% Résultat courant (1 379) (1 555) -176 +13% Résultat exceptionnel (25) - +25 -100% Crédit d'Impôt Recherche 134 48 -86 -64% Résultat net (1 270) (1 507) -237 +19%

EBITDA toujours positif malgré la hausse du coût des équipements connectés

Bluelinea a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 10 395 k€ [2] , en croissance de +10% par rapport à 2024. La hausse soutenue de l'activité Serenea ® en Etablissements (33%) a largement compensé le léger tassement (-2%) de l'activité Senior & Domicile autour de la plateforme « Help ».

Cette croissance de l'activité ne s'est pas répercutée dans les marges bénéficiaires, en raison d'une accélération de la migration vers les nouveaux équipements connectés de dernière génération, permettant d'accompagner sans discontinuité de services nos clients face à l'arrêt progressif des réseaux 2G & 3G, et d'une politique de location plus coûteuse que les achats d'équipements mais moins gourmande en capitaux employés. Néanmoins, grâce à la baisse de 9% de la masse salariale brute (y compris charges immobilisées de R&D), l'EBITDA reste nettement positif pour le 4 ème exercice consécutif, à 712 k€.

Le résultat d'exploitation (-1 324 k€) et le résultat net (-1 507 k€) connaissent des variations comparables à celle de l'EBITDA, les autres charges étant globalement maîtrisées.

Désendettement important grâce au soutien du 1 er actionnaire

Données auditées en k€

Normes comptables françaises 31/12/2024 consolidé 31/12/2025 consolidé Variation

(en k€) Variation

(en %) Capitaux propres 1 412 2 855 +1 443 +102% Emprunts et dettes financières 4 300 3 299 -1 001 -23% Disponibilités et valeurs mobilières de placement 579 822 +243 +42% Endettement financier net 3 721 2 477 -1 244 -33%

Grâce à l'augmentation de capital réalisée en juillet 2025 et largement soutenue par le Groupe APICIL, Bluelinea a considérablement renforcé sa structure financière. Au 31 décembre 2025, la Société disposait ainsi de fonds propres doublés, à 2 855 k€, pour un endettement financier net diminué d'un tiers et ramené à 2 477 k€. L'endettement financier net repasse ainsi sous le seuil de 100% des fonds propres (87%) et représente moins de 3,5 fois l'EBITDA annuel.

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026 et stratégie de croissance

Données consolidées non auditées en k€

Normes comptables françaises T1 2025 T1 2026 Variation (en k€) Variation (en %) Senior & Domicile 1 542 1 319 -223 -14% Établissements 1 249 1 056 -193 -15% Bluelinea 2 791 2 374 -417 -15%

Bluelinea a connu un début d'année difficile sur le plan commercial, que ce soit dans le pôle Senior & Domicile comme dans le pôle Etablissements, le contexte pré-électoral puis le conflit au Proche-Orient ayant pesé sur les dépenses des ménages et les investissements des collectivités et des entreprises. Le chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026 ressort ainsi à 2 374 k€, en retrait de 15% par rapport à la même période de 2025.

Afin de retrouver une dynamique de croissance structurelle des 2 pôles d'activité, Bluelinea a initié, sous l'impulsion du nouveau Directoire mis en place fin 2025, plusieurs actions stratégiques. Cela se traduit :

Dans le pôle Senior & Domicile (69 990 abonnés à fin mars 2026), par l'optimisation des capacités de vente directe (refonte du site Internet et amélioration du référencement) et indirecte (recrutements de 2 nouveaux commerciaux et mise en œuvre de synergies commerciales avec le Groupe APICIL) ;

Dans le pôle Etablissements (783 sites équipés à fin mars 2026), par la mise en avant d'une proposition de valeur centrée sur les gains d'efficacité du personnel soignant grâce à l'offre Serenea ® et une organisation commerciale optimisée désormais divisée entre vente directe (grands comptes et appels d'offres) et indirecte (marché diffus).

Ces actions doivent produire leurs effets progressivement au cours des prochains trimestres.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026, le 9 juillet 2026 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 81% du Groupe APICIL (APICIL Services).

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Contacts Investisseurs : Contacts Presse : Euronext

Jérôme Fabreguettes Leib

Relations Investisseurs

bluelinea@actus.fr

+33.1.53.67.36.78

Fatou-Kiné N'diaye

Relations Presse

fndiaye@actus.fr

+33.1.53.67.36.75

Données consolidées auditées en k€

Normes comptables françaises 2024 2025 Produits [3] 9 808 10 726 Achats consommés (2 604) (3 311) Autres achats et charges (1 969) (2 169) Charges de personnel [4] (4 300) (4 535) Ebitda 935 712

[1] Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements et provisions, reprises sur provision, impôts et taxes

[2] 10 271 k€ en première estimation lors de la publication du communiqué de presse du 8 janvier 2026

[3] Hors production immobilisée

[4] Hors charges de personnel correspondantes au frais de développement