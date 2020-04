BLUELINEA : Bluelinea lance des initiatives nationales pour porter assistance aux familles et aux professionnels de santé durant l'épidémie de Covid-19

Paris, le mardi 14 avril 2020





Bluelinea, acteur majeur de la Silver Économie en France, fait un point sur l'organisation de son activité et les initiatives prises récemment pour continuer de porter assistance aux familles et aux professionnels de santé dans le contexte exceptionnel provoqué par l'épidémie de Covid-19.

Déclaration de Laurent Levasseur, Président du Directoire :

« Au cœur de cette crise sanitaire, nous avons 2 missions essentielles : protéger les personnes âgées ou en situation de handicap et soulager les professionnels de santé. Nous sommes conscients du rôle que nous devons jouer dans cette crise et l'ensemble des équipes de Bluelinea est aujourd'hui focalisé sur ces enjeux qui dépassent le seul cadre de notre entreprise. Nous n'oublions pas nos actionnaires envers qui nous avons toujours un devoir d'information et de transparence. C'est la raison pour laquelle nous mettons tout en œuvre pour publier dans les meilleurs délais notre information financière. C'est aussi cela le rôle d'une entreprise responsable. »

Notre responsabilité : maintenir un service 24h/24 et 7j/7 des pôles Senior & Domicile et Établissements

Bluelinea a mis en œuvre, dès le début de la crise, un plan de continuité d'activité pour sa plateforme S.A.R.A® - Service d'Accompagnement, de Réconfort et d'Assistance H24 7/7. Le Groupe est ainsi en mesure de poursuivre sa mission de protéger les personnes âgées ou handicapées. Les familles peuvent également continuer à abonner leurs parents via le parcours de souscription 100% digital.

En parallèle, Bluelinea a lancé, ce week-end, le plan « Agir pour les aînés de nos communes », opération nationale à destination des collectivités, pour leur permettre d'identifier les personnes âgées isolées ou en détresse à leur domicile, de rompre leur isolement et de surtout éviter de constater un trop grand nombre de drames humains au moment du déconfinement. Cette action est réalisée dans des conditions de prise en charge à prix coûtant de la plateforme S.A.R.A®.

Bluelinea a également créé Help, une plateforme digitale d'entraide gratuite pour répondre aux besoins logistiques des directeurs d'établissements (EHPAD, RSS, R Autonomie, Agences SAP, Handicap) durant toute la période de pandémie. Cette initiative originale permet d'apporter un soutien utile dans le quotidien de nos clients et nos prospects et de conserver un lien fort avec eux.

En revanche, les installations du pôle Domotique & Handicap sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, que ce soit à domicile ou dans les établissements spécialisés, dans le but de protéger leurs résidents et nos collaborateurs.

L'après crise : notre engagement auprès des personnes fragiles sera déterminant

Le carnet de commandes des pôles Établissements et Domotique & Handicap, qui s'élevait, au 31 décembre 2019, à plus de 600 k€, a vocation à être honoré dès que les conditions de sécurité seront réunies.

A ce stade, il est trop tôt pour mesurer les conséquences de cette crise sans précédent sur l'activité de l'exercice. Le Groupe devrait toutefois annoncer une activité en nette croissance au titre du 1er trimestre 2020. Bluelinea aura recours, si besoin, à l'éventail de mesures mises en place par le gouvernement français durant cette crise afin d'en limiter l'impact sur ses comptes. Un nouveau point d'étape sera fait à l'occasion de la publication de ses résultats annuels et de son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019, qui seront publiés le 28 avril prochain (avant Bourse).

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

Le « Pôle Senior & Domicile » accompagne, jour et nuit, des personnes à partir de leur entrée en retraite : soutien à distance, suivi télé-médical et maintien à domicile. En parallèle, le « Pôle Domotique & Handicap » modernise et adapte le lieu de vie des personnes en perte d'autonomie (âge ou en handicap). Le « Pôle Établissements » déploie la solution SERENEA® qui protège les résidents tout en assistant les soignants et équipes d'une Résidences Services, d'un EHPAD ou d'un établissement de santé.

Fort de cette triple expertise de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

