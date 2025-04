BLUELINEA : Bluelinea annonce la mise à disposition de son rapport financier annuel 2024

Versailles, le 28 avril 2025

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France et filiale à 68% du Groupe APICIL, annonce la mise à disposition de son rapport financier annuel 2024.

Le document peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse suivante :

Bluelinea Corporate - Documents financiers

Le rapport financier annuel 2024 intègre :

Rapport des comptes consolidés ;

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés ;

Comptes consolidés ;

Rapport annuel ;

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ;

Comptes annuels.

Le commissaire aux comptes a certifié les comptes consolidés en attirant l'attention sur la note « Financements et exposition aux risques de liquidité » de l'annexe des comptes consolidés qui précise que les prévisions de trésorerie établies pour les 12 mois prochains font apparaître une situation de trésorerie positive en tenant compte notamment :

De la trésorerie disponible au 31/12/2024 ;

Du prévisionnel d'activité 2025.

Pour rappel, comme annoncé le 9 avril 2025, le Groupe APICIL a mis en place un échéancier de règlement d'une partie du passif de sa filiale, à hauteur de 1,5 M€, et a apporté en compte courant 1 M€ pour couvrir ses besoins de financement, notamment dans le cadre du succès du déploiement de son offre Serenea ® . Ces apports et le respect du prévisionnel d'activité sous-tendent le principe de continuité d'exploitation.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025, le 9 juillet 2025 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 67% du Groupe APICIL (APICIL Services).

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Contacts Investisseurs : Contacts Presse : Euronext

Jérôme Fabreguettes Leib

Relations Investisseurs

bluelinea@actus.fr

+33.1.53.67.36.78

Fatou-Kiné N'diaye

Relations Presse

fndiaye@actus.fr

+33.1.53.67.36.75