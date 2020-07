BLUELINEA : Bilan semestriel du contrat de liquidité et déclaration des transactions sur actions propres

Paris, le lundi 20 juillet 2020

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Bluelinea, acteur majeur de la Silver Économie en France, à INVEST SECURITIES SA, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 763 titres ;

51 221,07 € en espèces ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 110 ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 119 ;

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 21 345 titres pour 104 565,38 € ;

Volume échangé sur le semestre à la vente : 24 029 titres pour 128 369,56 €.

Il est rappelé que :

Lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

5 447 titres ;

27 039,62 € en espèces.

Lors de la mise en place du contrat de liquidité au 10 avril 2015, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3 446 titres ;

12 501,52 € en espèces.

Il est précisé que le 15 juillet 2020, la société Bluelinea a fait le choix de retirer 25 000 € des moyens financiers mis à disposition pour le fonctionnement de ce contrat.

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l'AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Bluelinea déclare également les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Bluelinea 96950092BR3THFEYNI82 10 juillet 2020 FR0011041011 7 106 6,00 € Euronext Growth

Synthèse quotidienne des transactions dans le cadre du contrat de liquidité :

Opérations à l'achat Opérations à la vente Nombre d'actions En euros Nombre d'actions En euros TOTAL 21 345 104 565,38 24 029 128 369,56 2-janv.-20 51 254,90 496 2 542,99 3-janv.-20 51 260,15 111 582,20 6-janv.-20 1 5,25 200 1 060,00 7-janv.-20 - - 250 1 350,00 8-janv.-20 - - 500 2 775,00 9-janv.-20 101 570,65 569 3 266,63 10-janv.-20 52 288,50 45 252,00 13-janv.-20 249 1 319,45 206 1 153,60 15-janv.-20 300 1 413,60 556 2 801,68 16-janv.-20 51 255,10 1 5,10 17-janv.-20 1 4,94 119 611,78 20-janv.-20 1 5,05 33 168,23 21-janv.-20 1 5,10 1 5,10 22-janv.-20 1 5,10 1 5,10 23-janv.-20 1 5,10 1 5,10 24-janv.-20 1 5,05 1 5,05 27-janv.-20 91 442,08 1 5,05 28-janv.-20 1 4,98 51 255,00 29-janv.-20 1 5,00 1 5,00 30-janv.-20 1 5,00 1 5,00 31-janv.-20 1 5,10 154 790,64 3-févr.-20 1 5,15 143 753,04 5-févr.-20 51 275,35 351 1 920,32 6-févr.-20 646 3 305,58 501 2 755,50 7-févr.-20 401 1 984,95 251 1 292,65 10-févr.-20 - - 250 1 287,50 11-févr.-20 1 5,15 251 1 317,75 12-févr.-20 - - 250 1 337,50 13-févr.-20 151 785,35 256 1 394,18 14-févr.-20 51 260,10 288 1 531,01 17-févr.-20 5 25,00 1 5,35 18-févr.-20 51 250,00 1 4,98 19-févr.-20 769 3 622,76 - - 20-févr.-20 532 2 372,19 1 4,60 21-févr.-20 1 4,38 1 4,38 24-févr.-20 156 701,84 751 3 429,82 25-févr.-20 1 4,52 1 4,52 26-févr.-20 - - 250 1 175,00 27-févr.-20 1 4,58 251 1 204,55 28-févr.-20 250 1 150,00 - - 2-mars-20 295 1 298,00 50 225,00 3-mars-20 1 4,52 51 234,50 4-mars-20 451 2 004,70 201 914,55 5-mars-20 1 4,52 201 934,45 6-mars-20 22 101,31 1 4,72 9-mars-20 480 2 124,96 1 4,50 10-mars-20 1 4,32 201 894,25 11-mars-20 1 4,48 1 4,48 12-mars-20 701 2 939,29 1 4,44 13-mars-20 500 1 950,00 100 400,00 16-mars-20 1 101 3 870,02 905 3 219,99 17-mars-20 202 687,41 406 1 483,93 18-mars-20 1 3,88 191 753,88 19-mars-20 1 4,10 101 414,10 20-mars-20 - - 72 299,88 23-mars-20 1 4,18 1 4,18 24-mars-20 27 110,78 1 4,18 25-mars-20 75 302,55 1 4,12 26-mars-20 82 311,93 1 4,12 27-mars-20 40 171,80 504 2 196,94 30-mars-20 1 4,32 1 4,32 31-mars-20 162 703,08 292 1 332,98 1-avr.-20 31 130,42 10 43,11 2-avr.-20 1 4,25 1 4,25 3-avr.-20 1 501 6 379,25 1 4,25 6-avr.-20 250 1 150,00 394 1 918,78 7-avr.-20 1 4,56 42 197,27 8-avr.-20 1 130 6 202,57 2 292 13 247,76 9-avr.-20 1 068 5 335,73 280 1 473,92 14-avr.-20 1 201 6 025,42 939 4 972,01 15-avr.-20 200 1 036,40 3 081 18 486,00 16-avr.-20 4 065 21 784,34 - - 17-avr.-20 301 1 475,20 16 81,60 20-avr.-20 200 945,00 50 245,00 21-avr.-20 1 4,65 101 479,65 22-avr.-20 95 446,69 6 29,39 23-avr.-20 20 96,08 46 225,40 24-avr.-20 1 4,94 1 4,94 27-avr.-20 88 421,96 51 244,95 28-avr.-20 - - 200 990,00 29-avr.-20 - - 85 433,50 30-avr.-20 1 5,04 101 525,00 4-mai-20 52 265,20 1 5,22 5-mai-20 99 495,00 1 5,10 6-mai-20 - - 52 265,51 7-mai-20 1 4,96 8 41,36 8-mai-20 150 795,00 340 1 827,84 12-mai-20 1 5,20 1 5,20 13-mai-20 1 5,26 1 5,26 14-mai-20 51 270,35 61 329,34 15-mai-20 1 5,36 241 1 331,28 18-mai-20 201 1 125,60 501 2 905,80 19-mai-20 84 467,12 101 575,60 20-mai-20 - - 100 580,00 21-mai-20 - - 136 782,41 22-mai-20 1 5,76 115 668,38 25-mai-20 70 409,01 300 1 779,90 26-mai-20 51 295,80 1 5,82 27-mai-20 1 5,76 201 1 175,85 28-mai-20 1 5,72 1 5,72 29-mai-20 51 295,75 201 1 175,85 1-juin-20 51 295,70 290 1 720,86 2-juin-20 18 102,60 481 2 845,12 3-juin-20 1 5,98 1 5,98 4-juin-20 - - 1 330 7 990,64 5-juin-20 1 6,18 1 6,18 8-juin-20 143 853,85 1 6,00 9-juin-20 757 4 361,83 6 34,94 10-juin-20 732 4 094,08 21 121,78 11-juin-20 240 1 277,04 22 121,00 12-juin-20 29 153,70 25 135,00 15-juin-20 31 164,30 - - 16-juin-20 101 520,25 1 5,26 17-juin-20 1 5,18 1 5,18 18-juin-20 1 5,10 101 525,10 19-juin-20 1 5,20 1 5,20 22-juin-20 1 5,18 3 15,58 23-juin-20 1 5,18 99 514,80 24-juin-20 1 5,22 476 2 545,17 25-juin-20 1 5,44 179 994,52 26-juin-20 1 5,70 476 2 818,87 29-juin-20 - - 73 451,58 30-juin-20 91 551,19 1 6,20

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

Le « Pôle Senior & Domicile » accompagne, jour et nuit, des personnes à partir de leur entrée en retraite : soutien à distance, suivi télé-médical et maintien à domicile. En parallèle, le « Pôle Domotique & Handicap » modernise et adapte le lieu de vie des personnes en perte d'autonomie (âge ou en handicap). Le « Pôle Établissements » déploie la solution SERENEA® qui protège les résidents tout en assistant les soignants et équipes d'une Résidences Services, d'un EHPAD ou d'un établissement de santé.

Fort de cette triple expertise de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Contacts Investisseurs : Contacts Presse : Euronext



Eric Gbianza

Directeur Financier

eric.gbianza@bluelinea.com

+33.1.76.21.70.60



Jérôme Fabreguettes-Leib

Relations Investisseurs

bluelinea@actus.fr

+33.1.53.67.36.78

Laurent Levasseur

Président du Directoire

laurent.levasseur@bluelinea.com

+33.1.76.21.70.60



Vivien Ferran

Relations Presse

vferran@actus.fr

+33.1.53.67.36.34