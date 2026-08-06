BLUELINEA : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2026

Versailles, le 6 juillet 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Bluelinea à la société de Bourse Allinvest, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

55 558 titres BLUELINEA

9 603,39 €

Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 208

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 163

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 48 913 titres pour 20 603,89 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 34 646 titres pour 15 788,28 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

41 291 titres BLUELINEA

14 302,33 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

3 446 titres BLUELINEA

12 501,52 €

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026, le 6 août 2026 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 81% du Groupe APICIL (APICIL Services).

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Contacts Investisseurs : Contacts Presse :

Jérôme Fabreguettes Leib

Relations Investisseurs

bluelinea@actus.fr

+33.1.53.67.36.78

Fatou-Kiné N'diaye

Relations Presse

fndiaye@actus.fr

+33.1.53.67.36.75

ACHATS VENTES DATE Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux(EUR) DATE Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux(EUR) 02/01/2026 2 101 49,49 € 02/01/2026 - € 02/01/2026 - € 02/01/2026 1 1 0,50 € 05/01/2026 3 251 122,99 € 05/01/2026 - € 05/01/2026 - € 05/01/2026 3 961 490,11 € 06/01/2026 - € 06/01/2026 5 1501 750,48 € 07/01/2026 7 950 475,53 € 07/01/2026 - € 07/01/2026 - € 07/01/2026 2 601 306,51 € 08/01/2026 1 33 16,50 € 08/01/2026 - € 08/01/2026 - € 08/01/2026 4 590 295,89 € 09/01/2026 3 218 109,00 € 09/01/2026 - € 09/01/2026 - € 09/01/2026 1 1 0,50 € 12/01/2026 3 301 147,50 € 12/01/2026 - € 12/01/2026 - € 12/01/2026 2 10 5,00 € 13/01/2026 1 1 0,49 € 13/01/2026 - € 13/01/2026 - € 13/01/2026 1 1 0,49 € 14/01/2026 4 246 118,09 € 14/01/2026 - € 14/01/2026 - € 14/01/2026 1 1 0,49 € 15/01/2026 - € 15/01/2026 2 501 245,49 € 16/01/2026 1 1 0,50 € 16/01/2026 - € 16/01/2026 - € 16/01/2026 1 1 0,50 € 19/01/2026 2 202 98,99 € 19/01/2026 - € 20/01/2026 4 301 144,99 € 20/01/2026 - € 21/01/2026 1 1 0,48 € 21/01/2026 - € 21/01/2026 - € 21/01/2026 1 1 0,48 € 22/01/2026 1 1 0,48 € 22/01/2026 - € 22/01/2026 - € 22/01/2026 3 992 490,98 € 23/01/2026 1 1 0,50 € 23/01/2026 - € 23/01/2026 - € 23/01/2026 1 1 0,50 € 26/01/2026 2 186 91,15 € 26/01/2026 - € 26/01/2026 - € 26/01/2026 1 1 0,50 € 27/01/2026 8 406 194,66 € 27/01/2026 - € 27/01/2026 - € 27/01/2026 1 1 0,49 € 28/01/2026 1 1 0,47 € 28/01/2026 - € 28/01/2026 - € 28/01/2026 1 1 0,47 € 29/01/2026 1 1 0,47 € 29/01/2026 - € 29/01/2026 - € 29/01/2026 2 111 53,27 € 30/01/2026 1 1 0,48 € 30/01/2026 - € 30/01/2026 - € 30/01/2026 1 1 0,48 € 02/02/2026 2 101 47,48 € 02/02/2026 - € 02/02/2026 - € 02/02/2026 3 211 101,28 € 03/02/2026 1 110 52,80 € 03/02/2026 - € 03/02/2026 - € 03/02/2026 3 679 330,91 € 04/02/2026 - € 04/02/2026 4 681 335,49 € 05/02/2026 - € 05/02/2026 2 319 159,49 € 06/02/2026 3 391 190,20 € 06/02/2026 - € 09/02/2026 2 110 52,80 € 09/02/2026 - € 09/02/2026 - € 09/02/2026 2 501 245,48 € 10/02/2026 1 1 0,49 € 10/02/2026 - € 10/02/2026 - € 10/02/2026 2 482 240,99 € 11/02/2026 1 1 0,50 € 11/02/2026 - € 11/02/2026 - € 11/02/2026 3 20 10,00 € 12/02/2026 1 1 0,50 € 12/02/2026 - € 12/02/2026 - € 12/02/2026 1 1 0,50 € 13/02/2026 1 1 0,50 € 13/02/2026 - € 16/02/2026 2 251 123,00 € 16/02/2026 - € 17/02/2026 1 1 0,49 € 17/02/2026 - € 17/02/2026 - € 17/02/2026 1 1 0,49 € 18/02/2026 2 2 0,99 € 18/02/2026 - € 19/02/2026 1 1 0,49 € 19/02/2026 - € 19/02/2026 - € 19/02/2026 1 1 0,49 € 20/02/2026 4 618 299,14 € 20/02/2026 - € 23/02/2026 7 555 263,35 € 23/02/2026 - € 23/02/2026 - € 23/02/2026 2 501 245,48 € 24/02/2026 1 1 0,47 € 24/02/2026 - € 24/02/2026 - € 24/02/2026 3 1001 485,47 € 25/02/2026 1 1 0,49 € 25/02/2026 - € 25/02/2026 - € 25/02/2026 2 501 245,49 € 26/02/2026 3 251 122,99 € 26/02/2026 - € 26/02/2026 - € 26/02/2026 1 1 0,49 € 27/02/2026 3 501 237,98 € 27/02/2026 - € 27/02/2026 - € 27/02/2026 3 1001 485,48 € 02/03/2026 1 1 0,49 € 02/03/2026 - € 02/03/2026 - € 02/03/2026 1 1 0,49 € 03/03/2026 - € 03/03/2026 1 1 0,49 € 04/03/2026 3 251 122,99 € 04/03/2026 - € 05/03/2026 1 1 0,49 € 05/03/2026 - € 05/03/2026 - € 05/03/2026 1 1 0,49 € 06/03/2026 1 1 0,48 € 06/03/2026 - € 09/03/2026 - € 09/03/2026 1 1 0,48 € 10/03/2026 - € 10/03/2026 2 208 101,92 € 11/03/2026 - € 11/03/2026 2 294 144,05 € 12/03/2026 1 1 0,49 € 12/03/2026 - € 12/03/2026 - € 12/03/2026 1 1 0,49 € 13/03/2026 1 1 0,49 € 13/03/2026 - € 13/03/2026 - € 13/03/2026 1 1 0,49 € 16/03/2026 1 1 0,49 € 16/03/2026 - € 16/03/2026 - € 16/03/2026 1 1 0,49 € 17/03/2026 1 1 0,49 € 17/03/2026 - € 17/03/2026 - € 17/03/2026 1 1 0,49 € 18/03/2026 1 1 0,49 € 18/03/2026 - € 18/03/2026 - € 18/03/2026 1 1 0,49 € 19/03/2026 1 1 0,49 € 19/03/2026 - € 19/03/2026 - € 19/03/2026 1 1 0,49 € 20/03/2026 1 1 0,49 € 20/03/2026 - € 23/03/2026 3 350 170,51 € 23/03/2026 - € 23/03/2026 - € 23/03/2026 1 1 0,49 € 24/03/2026 1 1 0,48 € 24/03/2026 - € 24/03/2026 - € 24/03/2026 2 501 245,48 € 25/03/2026 1 1 0,48 € 25/03/2026 - € 25/03/2026 - € 25/03/2026 2 501 245,48 € 26/03/2026 2 149 71,52 € 26/03/2026 - € 27/03/2026 4 503 238,95 € 27/03/2026 - € 27/03/2026 - € 27/03/2026 2 202 98,98 € 30/03/2026 1 1 0,46 € 30/03/2026 - € 30/03/2026 - € 30/03/2026 3 799 386,48 € 31/03/2026 2 251 123,00 € 31/03/2026 - € 31/03/2026 - € 31/03/2026 1 1 0,50 € 01/04/2026 1 1 0,49 € 01/04/2026 - € 01/04/2026 - € 01/04/2026 1 1 0,49 € 02/04/2026 1 1 0,49 € 02/04/2026 - € 02/04/2026 - € 02/04/2026 1 1 0,49 € 07/04/2026 2 65 31,20 € 07/04/2026 - € 08/04/2026 - € 08/04/2026 2 501 245,48 € 09/04/2026 - € 09/04/2026 2 120 60,00 € 10/04/2026 3 386 187,80 € 10/04/2026 - € 13/04/2026 1 1 0,48 € 13/04/2026 - € 13/04/2026 - € 13/04/2026 1 1 0,48 € 14/04/2026 4 51 24,48 € 14/04/2026 - € 14/04/2026 - € 14/04/2026 1 1 0,48 € 15/04/2026 6 2 808 1 294,19 € 15/04/2026 - € 16/04/2026 8 3 254 1 440,78 € 16/04/2026 - € 16/04/2026 - € 16/04/2026 3 977 439,66 € 17/04/2026 5 823 362,14 € 17/04/2026 - € 17/04/2026 - € 17/04/2026 1 500 220,00 € 20/04/2026 1 1 0,44 € 20/04/2026 - € 20/04/2026 - € 20/04/2026 1 1 0,44 € 21/04/2026 3 501 217,95 € 21/04/2026 - € 21/04/2026 - € 21/04/2026 6 2192 992,43 € 22/04/2026 5 867 380,66 € 22/04/2026 - € 22/04/2026 - € 22/04/2026 5 1216 544,36 € 23/04/2026 - € 23/04/2026 4 160 74,85 € 24/04/2026 2 101 45,47 € 24/04/2026 - € 24/04/2026 - € 24/04/2026 3 701 324,47 € 27/04/2026 1 1 0,47 € 27/04/2026 - € 27/04/2026 - € 27/04/2026 1 1 0,47 € 28/04/2026 1 1 0,47 € 28/04/2026 - € 28/04/2026 - € 28/04/2026 1 1 0,47 € 29/04/2026 3 285 130,77 € 29/04/2026 - € 29/04/2026 - € 29/04/2026 4 306 140,77 € 30/04/2026 1 1 0,46 € 30/04/2026 - € 30/04/2026 - € 30/04/2026 3 196 90,16 € 04/05/2026 1 1 0,46 € 04/05/2026 - € 04/05/2026 - € 04/05/2026 1 1 0,46 € 05/05/2026 1 1 0,46 € 05/05/2026 - € 05/05/2026 - € 05/05/2026 2 172 80,83 € 06/05/2026 3 501 227,97 € 06/05/2026 - € 07/05/2026 1 1 0,45 € 07/05/2026 - € 08/05/2026 1 1 0,45 € 08/05/2026 - € 11/05/2026 1 1 0,45 € 11/05/2026 - € 11/05/2026 - € 11/05/2026 1 1 0,45 € 12/05/2026 1 1 0,44 € 12/05/2026 - € 13/05/2026 1 1 0,44 € 13/05/2026 - € 14/05/2026 1 1 0,44 € 14/05/2026 - € 14/05/2026 - € 14/05/2026 3 421 189,44 € 15/05/2026 3 415 185,11 € 15/05/2026 - € 15/05/2026 - € 15/05/2026 4 151 68,66 € 18/05/2026 1 1 0,44 € 18/05/2026 - € 18/05/2026 - € 18/05/2026 2 12 5,39 € 19/05/2026 - € 19/05/2026 - € 22/05/2026 6 4 750 1 998,00 € 22/05/2026 - € 22/05/2026 - € 22/05/2026 1 697,00 313,65 € 25/05/2026 2 2 976 1 215,40 € 25/05/2026 - € 25/05/2026 - € 25/05/2026 3 1494 617,48 € 26/05/2026 - € 26/05/2026 2 3000 1 240,00 € 27/05/2026 - € 27/05/2026 2 1500 630,00 € 28/05/2026 - € 28/05/2026 - € 29/05/2026 1 2 500 1 025,00 € 29/05/2026 - € 02/06/2026 1 15 6,15 € 02/06/2026 - € 03/06/2026 - € 03/06/2026 1 960 403,20 € 05/06/2026 - € 05/06/2026 1 1040 436,80 € 08/06/2026 - € 08/06/2026 1 440 184,80 € 09/06/2026 - € 09/06/2026 1 1 0,42 € 10/06/2026 - € 10/06/2026 1 500 210,00 € 11/06/2026 2 1 067 437,47 € 11/06/2026 - € 12/06/2026 1 933 382,53 € 12/06/2026 - € 15/06/2026 2 2 000 820,00 € 15/06/2026 - € 16/06/2026 2 1 185 474,00 € 16/06/2026 - € 17/06/2026 - € 17/06/2026 2 2182 896,44 € 22/06/2026 2 2 000 820,00 € 22/06/2026 - € 22/06/2026 - € 22/06/2026 1 1006 412,46 € 23/06/2026 - € 23/06/2026 1 495 202,95 € 25/06/2026 6 4 815 1 866,00 € 25/06/2026 - € 26/06/2026 1 1 981 752,78 € 26/06/2026 - € 29/06/2026 - € 29/06/2026 1 1 0,39 € 30/06/2026 8 7 000 2 570,00 € 30/06/2026 - € TOTAL 208 48913 20 603,89 € 163 34646 15 788,28 €

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