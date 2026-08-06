BLUELINEA : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2026

Versailles, le 6 juillet 2026
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Bluelinea à la société de Bourse Allinvest, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 55 558 titres BLUELINEA
- 9 603,39 €
Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 208
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 163
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 48 913 titres pour 20 603,89 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 34 646 titres pour 15 788,28 €
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 41 291 titres BLUELINEA
- 14 302,33 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 3 446 titres BLUELINEA
- 12 501,52 €
Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026, le 6 août 2026 (avant Bourse)
A propos de Bluelinea :
« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 81% du Groupe APICIL (APICIL Services).
L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .
Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.
|Contacts Investisseurs :
|Contacts Presse :
|
Jérôme Fabreguettes Leib
Relations Investisseurs
bluelinea@actus.fr
+33.1.53.67.36.78
|
Fatou-Kiné N'diaye
Relations Presse
fndiaye@actus.fr
+33.1.53.67.36.75
|ACHATS
|VENTES
|DATE
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux(EUR)
|DATE
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux(EUR)
|02/01/2026
|2
|101
|49,49 €
|02/01/2026
|- €
|02/01/2026
|- €
|02/01/2026
|1
|1
|0,50 €
|05/01/2026
|3
|251
|122,99 €
|05/01/2026
|- €
|05/01/2026
|- €
|05/01/2026
|3
|961
|490,11 €
|06/01/2026
|- €
|06/01/2026
|5
|1501
|750,48 €
|07/01/2026
|7
|950
|475,53 €
|07/01/2026
|- €
|07/01/2026
|- €
|07/01/2026
|2
|601
|306,51 €
|08/01/2026
|1
|33
|16,50 €
|08/01/2026
|- €
|08/01/2026
|- €
|08/01/2026
|4
|590
|295,89 €
|09/01/2026
|3
|218
|109,00 €
|09/01/2026
|- €
|09/01/2026
|- €
|09/01/2026
|1
|1
|0,50 €
|12/01/2026
|3
|301
|147,50 €
|12/01/2026
|- €
|12/01/2026
|- €
|12/01/2026
|2
|10
|5,00 €
|13/01/2026
|1
|1
|0,49 €
|13/01/2026
|- €
|13/01/2026
|- €
|13/01/2026
|1
|1
|0,49 €
|14/01/2026
|4
|246
|118,09 €
|14/01/2026
|- €
|14/01/2026
|- €
|14/01/2026
|1
|1
|0,49 €
|15/01/2026
|- €
|15/01/2026
|2
|501
|245,49 €
|16/01/2026
|1
|1
|0,50 €
|16/01/2026
|- €
|16/01/2026
|- €
|16/01/2026
|1
|1
|0,50 €
|19/01/2026
|2
|202
|98,99 €
|19/01/2026
|- €
|20/01/2026
|4
|301
|144,99 €
|20/01/2026
|- €
|21/01/2026
|1
|1
|0,48 €
|21/01/2026
|- €
|21/01/2026
|- €
|21/01/2026
|1
|1
|0,48 €
|22/01/2026
|1
|1
|0,48 €
|22/01/2026
|- €
|22/01/2026
|- €
|22/01/2026
|3
|992
|490,98 €
|23/01/2026
|1
|1
|0,50 €
|23/01/2026
|- €
|23/01/2026
|- €
|23/01/2026
|1
|1
|0,50 €
|26/01/2026
|2
|186
|91,15 €
|26/01/2026
|- €
|26/01/2026
|- €
|26/01/2026
|1
|1
|0,50 €
|27/01/2026
|8
|406
|194,66 €
|27/01/2026
|- €
|27/01/2026
|- €
|27/01/2026
|1
|1
|0,49 €
|28/01/2026
|1
|1
|0,47 €
|28/01/2026
|- €
|28/01/2026
|- €
|28/01/2026
|1
|1
|0,47 €
|29/01/2026
|1
|1
|0,47 €
|29/01/2026
|- €
|29/01/2026
|- €
|29/01/2026
|2
|111
|53,27 €
|30/01/2026
|1
|1
|0,48 €
|30/01/2026
|- €
|30/01/2026
|- €
|30/01/2026
|1
|1
|0,48 €
|02/02/2026
|2
|101
|47,48 €
|02/02/2026
|- €
|02/02/2026
|- €
|02/02/2026
|3
|211
|101,28 €
|03/02/2026
|1
|110
|52,80 €
|03/02/2026
|- €
|03/02/2026
|- €
|03/02/2026
|3
|679
|330,91 €
|04/02/2026
|- €
|04/02/2026
|4
|681
|335,49 €
|05/02/2026
|- €
|05/02/2026
|2
|319
|159,49 €
|06/02/2026
|3
|391
|190,20 €
|06/02/2026
|- €
|09/02/2026
|2
|110
|52,80 €
|09/02/2026
|- €
|09/02/2026
|- €
|09/02/2026
|2
|501
|245,48 €
|10/02/2026
|1
|1
|0,49 €
|10/02/2026
|- €
|10/02/2026
|- €
|10/02/2026
|2
|482
|240,99 €
|11/02/2026
|1
|1
|0,50 €
|11/02/2026
|- €
|11/02/2026
|- €
|11/02/2026
|3
|20
|10,00 €
|12/02/2026
|1
|1
|0,50 €
|12/02/2026
|- €
|12/02/2026
|- €
|12/02/2026
|1
|1
|0,50 €
|13/02/2026
|1
|1
|0,50 €
|13/02/2026
|- €
|16/02/2026
|2
|251
|123,00 €
|16/02/2026
|- €
|17/02/2026
|1
|1
|0,49 €
|17/02/2026
|- €
|17/02/2026
|- €
|17/02/2026
|1
|1
|0,49 €
|18/02/2026
|2
|2
|0,99 €
|18/02/2026
|- €
|19/02/2026
|1
|1
|0,49 €
|19/02/2026
|- €
|19/02/2026
|- €
|19/02/2026
|1
|1
|0,49 €
|20/02/2026
|4
|618
|299,14 €
|20/02/2026
|- €
|23/02/2026
|7
|555
|263,35 €
|23/02/2026
|- €
|23/02/2026
|- €
|23/02/2026
|2
|501
|245,48 €
|24/02/2026
|1
|1
|0,47 €
|24/02/2026
|- €
|24/02/2026
|- €
|24/02/2026
|3
|1001
|485,47 €
|25/02/2026
|1
|1
|0,49 €
|25/02/2026
|- €
|25/02/2026
|- €
|25/02/2026
|2
|501
|245,49 €
|26/02/2026
|3
|251
|122,99 €
|26/02/2026
|- €
|26/02/2026
|- €
|26/02/2026
|1
|1
|0,49 €
|27/02/2026
|3
|501
|237,98 €
|27/02/2026
|- €
|27/02/2026
|- €
|27/02/2026
|3
|1001
|485,48 €
|02/03/2026
|1
|1
|0,49 €
|02/03/2026
|- €
|02/03/2026
|- €
|02/03/2026
|1
|1
|0,49 €
|03/03/2026
|- €
|03/03/2026
|1
|1
|0,49 €
|04/03/2026
|3
|251
|122,99 €
|04/03/2026
|- €
|05/03/2026
|1
|1
|0,49 €
|05/03/2026
|- €
|05/03/2026
|- €
|05/03/2026
|1
|1
|0,49 €
|06/03/2026
|1
|1
|0,48 €
|06/03/2026
|- €
|09/03/2026
|- €
|09/03/2026
|1
|1
|0,48 €
|10/03/2026
|- €
|10/03/2026
|2
|208
|101,92 €
|11/03/2026
|- €
|11/03/2026
|2
|294
|144,05 €
|12/03/2026
|1
|1
|0,49 €
|12/03/2026
|- €
|12/03/2026
|- €
|12/03/2026
|1
|1
|0,49 €
|13/03/2026
|1
|1
|0,49 €
|13/03/2026
|- €
|13/03/2026
|- €
|13/03/2026
|1
|1
|0,49 €
|16/03/2026
|1
|1
|0,49 €
|16/03/2026
|- €
|16/03/2026
|- €
|16/03/2026
|1
|1
|0,49 €
|17/03/2026
|1
|1
|0,49 €
|17/03/2026
|- €
|17/03/2026
|- €
|17/03/2026
|1
|1
|0,49 €
|18/03/2026
|1
|1
|0,49 €
|18/03/2026
|- €
|18/03/2026
|- €
|18/03/2026
|1
|1
|0,49 €
|19/03/2026
|1
|1
|0,49 €
|19/03/2026
|- €
|19/03/2026
|- €
|19/03/2026
|1
|1
|0,49 €
|20/03/2026
|1
|1
|0,49 €
|20/03/2026
|- €
|23/03/2026
|3
|350
|170,51 €
|23/03/2026
|- €
|23/03/2026
|- €
|23/03/2026
|1
|1
|0,49 €
|24/03/2026
|1
|1
|0,48 €
|24/03/2026
|- €
|24/03/2026
|- €
|24/03/2026
|2
|501
|245,48 €
|25/03/2026
|1
|1
|0,48 €
|25/03/2026
|- €
|25/03/2026
|- €
|25/03/2026
|2
|501
|245,48 €
|26/03/2026
|2
|149
|71,52 €
|26/03/2026
|- €
|27/03/2026
|4
|503
|238,95 €
|27/03/2026
|- €
|27/03/2026
|- €
|27/03/2026
|2
|202
|98,98 €
|30/03/2026
|1
|1
|0,46 €
|30/03/2026
|- €
|30/03/2026
|- €
|30/03/2026
|3
|799
|386,48 €
|31/03/2026
|2
|251
|123,00 €
|31/03/2026
|- €
|31/03/2026
|- €
|31/03/2026
|1
|1
|0,50 €
|01/04/2026
|1
|1
|0,49 €
|01/04/2026
|- €
|01/04/2026
|- €
|01/04/2026
|1
|1
|0,49 €
|02/04/2026
|1
|1
|0,49 €
|02/04/2026
|- €
|02/04/2026
|- €
|02/04/2026
|1
|1
|0,49 €
|07/04/2026
|2
|65
|31,20 €
|07/04/2026
|- €
|08/04/2026
|- €
|08/04/2026
|2
|501
|245,48 €
|09/04/2026
|- €
|09/04/2026
|2
|120
|60,00 €
|10/04/2026
|3
|386
|187,80 €
|10/04/2026
|- €
|13/04/2026
|1
|1
|0,48 €
|13/04/2026
|- €
|13/04/2026
|- €
|13/04/2026
|1
|1
|0,48 €
|14/04/2026
|4
|51
|24,48 €
|14/04/2026
|- €
|14/04/2026
|- €
|14/04/2026
|1
|1
|0,48 €
|15/04/2026
|6
|2 808
|1 294,19 €
|15/04/2026
|- €
|16/04/2026
|8
|3 254
|1 440,78 €
|16/04/2026
|- €
|16/04/2026
|- €
|16/04/2026
|3
|977
|439,66 €
|17/04/2026
|5
|823
|362,14 €
|17/04/2026
|- €
|17/04/2026
|- €
|17/04/2026
|1
|500
|220,00 €
|20/04/2026
|1
|1
|0,44 €
|20/04/2026
|- €
|20/04/2026
|- €
|20/04/2026
|1
|1
|0,44 €
|21/04/2026
|3
|501
|217,95 €
|21/04/2026
|- €
|21/04/2026
|- €
|21/04/2026
|6
|2192
|992,43 €
|22/04/2026
|5
|867
|380,66 €
|22/04/2026
|- €
|22/04/2026
|- €
|22/04/2026
|5
|1216
|544,36 €
|23/04/2026
|- €
|23/04/2026
|4
|160
|74,85 €
|24/04/2026
|2
|101
|45,47 €
|24/04/2026
|- €
|24/04/2026
|- €
|24/04/2026
|3
|701
|324,47 €
|27/04/2026
|1
|1
|0,47 €
|27/04/2026
|- €
|27/04/2026
|- €
|27/04/2026
|1
|1
|0,47 €
|28/04/2026
|1
|1
|0,47 €
|28/04/2026
|- €
|28/04/2026
|- €
|28/04/2026
|1
|1
|0,47 €
|29/04/2026
|3
|285
|130,77 €
|29/04/2026
|- €
|29/04/2026
|- €
|29/04/2026
|4
|306
|140,77 €
|30/04/2026
|1
|1
|0,46 €
|30/04/2026
|- €
|30/04/2026
|- €
|30/04/2026
|3
|196
|90,16 €
|04/05/2026
|1
|1
|0,46 €
|04/05/2026
|- €
|04/05/2026
|- €
|04/05/2026
|1
|1
|0,46 €
|05/05/2026
|1
|1
|0,46 €
|05/05/2026
|- €
|05/05/2026
|- €
|05/05/2026
|2
|172
|80,83 €
|06/05/2026
|3
|501
|227,97 €
|06/05/2026
|- €
|07/05/2026
|1
|1
|0,45 €
|07/05/2026
|- €
|08/05/2026
|1
|1
|0,45 €
|08/05/2026
|- €
|11/05/2026
|1
|1
|0,45 €
|11/05/2026
|- €
|11/05/2026
|- €
|11/05/2026
|1
|1
|0,45 €
|12/05/2026
|1
|1
|0,44 €
|12/05/2026
|- €
|13/05/2026
|1
|1
|0,44 €
|13/05/2026
|- €
|14/05/2026
|1
|1
|0,44 €
|14/05/2026
|- €
|14/05/2026
|- €
|14/05/2026
|3
|421
|189,44 €
|15/05/2026
|3
|415
|185,11 €
|15/05/2026
|- €
|15/05/2026
|- €
|15/05/2026
|4
|151
|68,66 €
|18/05/2026
|1
|1
|0,44 €
|18/05/2026
|- €
|18/05/2026
|- €
|18/05/2026
|2
|12
|5,39 €
|19/05/2026
|- €
|19/05/2026
|- €
|22/05/2026
|6
|4 750
|1 998,00 €
|22/05/2026
|- €
|22/05/2026
|- €
|22/05/2026
|1
|697,00
|313,65 €
|25/05/2026
|2
|2 976
|1 215,40 €
|25/05/2026
|- €
|25/05/2026
|- €
|25/05/2026
|3
|1494
|617,48 €
|26/05/2026
|- €
|26/05/2026
|2
|3000
|1 240,00 €
|27/05/2026
|- €
|27/05/2026
|2
|1500
|630,00 €
|28/05/2026
|- €
|28/05/2026
|- €
|29/05/2026
|1
|2 500
|1 025,00 €
|29/05/2026
|- €
|02/06/2026
|1
|15
|6,15 €
|02/06/2026
|- €
|03/06/2026
|- €
|03/06/2026
|1
|960
|403,20 €
|05/06/2026
|- €
|05/06/2026
|1
|1040
|436,80 €
|08/06/2026
|- €
|08/06/2026
|1
|440
|184,80 €
|09/06/2026
|- €
|09/06/2026
|1
|1
|0,42 €
|10/06/2026
|- €
|10/06/2026
|1
|500
|210,00 €
|11/06/2026
|2
|1 067
|437,47 €
|11/06/2026
|- €
|12/06/2026
|1
|933
|382,53 €
|12/06/2026
|- €
|15/06/2026
|2
|2 000
|820,00 €
|15/06/2026
|- €
|16/06/2026
|2
|1 185
|474,00 €
|16/06/2026
|- €
|17/06/2026
|- €
|17/06/2026
|2
|2182
|896,44 €
|22/06/2026
|2
|2 000
|820,00 €
|22/06/2026
|- €
|22/06/2026
|- €
|22/06/2026
|1
|1006
|412,46 €
|23/06/2026
|- €
|23/06/2026
|1
|495
|202,95 €
|25/06/2026
|6
|4 815
|1 866,00 €
|25/06/2026
|- €
|26/06/2026
|1
|1 981
|752,78 €
|26/06/2026
|- €
|29/06/2026
|- €
|29/06/2026
|1
|1
|0,39 €
|30/06/2026
|8
|7 000
|2 570,00 €
|30/06/2026
|- €
|TOTAL
|208
|48913
|20 603,89 €
|163
|34646
|15 788,28 €
kk
- SECURITY MASTER Key : l2yfkZptZJnGlWtwaJZumZZjbWdhxZWUbGPJxJebZMnIbp2WmmlkmZqeZnJqlmVs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99106-cp_bluelinea_liquidite_s1_2026.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer