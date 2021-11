BlueBay AM lance un fonds crédit ESG

(NEWSManagers.com) - BlueBay Asset Management a lancé un fonds crédit multi-actifs avec un biais ESG qui se classe article 8. Le BlueBay Total Return Diversified Credit ESG sera investi dans des obligations mondiales à haut rendement, des prêts bancaires, des obligations financières, des obligations convertibles, du crédit structuré, sur les marchés développés et émergents. Il sera géré par le responsable du crédit multi-asset Raphael Robelin et le gérant senior Blair Reid, qui seront aidés par Maria Satizabal.

BlueBay précise que le fonds évitera les sociétés dont les revenus proviennent des sables bitumineux et du forage en Arctique, et limitera l'exposition aux sociétés dont les revenus proviennent du charbon thermique ou de l'exploration et de la production de combustibles fossiles. Il exclura également les souverains qui n'ont pas ratifié l'accord de Paris sur le climat. En outre, les armes controversées et le tabac ne seront pas inclus dans le fonds.