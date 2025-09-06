Blue Water présente une offre de 10 milliards de dollars pour la société mère de Citgo

Blue Water Acquisition Corp a déclaré vendredi qu'elle avait soumis une offre évaluée à 10 milliards de dollars pour la société mère du raffineur vénézuélien Citgo Petroleum, qui comprend une proposition de règlement de 3,2 milliards de dollars aux détenteurs d'une obligation vénézuélienne en défaut de paiement.

Un appel d'offres organisé par un tribunal américain pour PDV Holding afin de payer jusqu'à 15 créanciers a été clôturé le mois dernier après que des offres améliorées ont été reçues par un agent supervisant la vente aux enchères, mais le tribunal a déclaré qu'il autoriserait les offres non sollicitées après la date limite.

Blue Water Acquisition Corp BLUW.O est une société d'acquisition créée pour identifier et conclure des affaires avec des sociétés à fort potentiel dans divers secteurs, en particulier celui de la santé.

La société propose des distributions en espèces ou en actions aux créanciers, ainsi qu'un règlement pour les détenteurs de l'obligation PDVSA 2020, qui seront payés soit en espèces, soit en actions de l'entité cotée en bourse qui détiendra Citgo.

"Notre proposition de 10 milliards de dollars offrirait aux créanciers un recouvrement immédiat et la possibilité de participer à l'avenir de Citgo en tant qu'entreprise publique américaine", a déclaré Joseph Hernandez, directrice générale de Blue Water, dans un communiqué.

Le mois dernier, Robert Pincus, officier de la cour, a changé le gagnant qu'il recommandait en faveur d'Amber Energy, filiale d'Elliott Investment Management. En juillet, il avait choisi une filiale du mineur Gold Reserve GRZ.V comme chef de file, qui tente maintenant de disqualifier l'offre de la filiale d'Elliott.

Le tribunal du Delaware devrait tenir une conférence de procédure la semaine prochaine avant une audience de vente finale à la mi-septembre qui permettrait au juge Leonard Stark de prendre une décision sur le gagnant de la vente aux enchères.

Vendredi après-midi, le tribunal n'avait pas encore publié aucune information sur l'offre de Blue Water dans les registres publics.