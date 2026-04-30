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Blue Owl “réduit” son exposition au secteur des logiciels, selon son directeur financier
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 16:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blue Owl OWL.N est en train de “réduire” son exposition au secteur des logiciels, a déclaré jeudi un haut responsable.

Les sociétés de capital-investissement et de crédit ont fait l'objet d'une surveillance accrue concernant leur exposition aux entreprises de logiciels, alors que les inquiétudes s'intensifient quant à la perturbation des modèles économiques de ces dernières par l'intelligence artificielle.

“On peut affirmer sans risque de se tromper qu'à l'heure actuelle, nous réduisons notre exposition au secteur des logiciels compte tenu du niveau d'incertitude”, a déclaré le dirigeant aux analystes lors d'une conférence téléphonique.

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