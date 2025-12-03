 Aller au contenu principal
Blue Owl progresse grâce à un rapport faisant état d'achats d'initiés après un sell-off
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 18:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** Les actions du gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl Capital OWL.N augmentent de 4,9% à environ 15,6 dollars

** Les employés de Blue Owl ont acheté pour 70 millions de dollars d'actions de sa société de gestion d'actifs cotée en bourse et pour 135 millions de dollars de ses deux plus grands fonds de crédit privés cotés en bourse en novembre, selon le FT

** La société a abandonné la fusion de deux de ses fonds de crédit privés le mois dernier, les actions ayant chuté après un plan visant à geler les retraits avant l'opération

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 32,8 % depuis le début de l'année

