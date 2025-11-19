Blue Owl met un terme à la fusion de fonds de crédit privés après la tourmente des marchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blue Owl annule la fusion des fonds en invoquant les conditions du marché

"Il n'y a pas d'urgence", déclare un dirigeant de Blue Owl

Selon les analystes, la résiliation est liée à un problème de calendrier plutôt qu'à des préoccupations en matière de crédit

Blue Owl OWL.N a renoncé à la fusion de deux de ses fonds de crédit privés mercredi, après qu'un plan de gel des retraits avant l'opération ait ébranlé les investisseurs et aggravé la liquidation des actions du gestionnaire d'actifs alternatifs.

L'action de la société a perdu environ 8% depuis vendredi, alors qu'elle répondait aux questions des investisseurs sur un plan annoncé au début du mois pour fusionner deux de ses fonds de dette, le Blue Owl Capital Corp OBDC.N coté en bourse avec un fonds non public appelé Blue Owl Capital Corp II.

Les dirigeants ont expliqué l'opération aux parties prenantes lors d'une conférence téléphonique lundi, selon un document de la société, après que le Financial Times a rapporté dimanche que les investisseurs dans le fonds non négocié devaient subir une perte de 20 % et ne seraient pas en mesure de retirer leur capital avant la clôture de la fusion, prévue au premier trimestre de 2026.

Les marchés du crédit ont déjà été perturbés cette année, en particulier après les faillites du fabricant de pièces automobiles First Brands et du prêteur à risque Tricolor cet automne.

Les responsables de la gestion d'actifs ont déclaré qu'ils avaient été traités trop durement dans le cadre de la vente massive généralisée, mais ces événements ont attiré une nouvelle attention sur un marché qui s'est développé rapidement grâce à une forte demande institutionnelle et à l'augmentation des prêts aux entreprises au cours des dernières années.

La décision de Blue Owl de limiter les rachats par les investisseurs a pesé sur ses actions cette semaine, qui ont clôturé en baisse de 6 % lundi. Elles ont chuté de 40 % depuis le début de l'année, jusqu'à la clôture de mardi.

Les actions du gestionnaire d'actifs alternatifs ont oscillé entre gains et pertes dans des échanges volatils mercredi. Elles ont baissé de 3 % en dernier lieu, soit plus que l'indice plus large Dow Jones U.S. Financials .DJUSFN , qui a chuté de 0,2 %.

IL N'Y A PAS D'URGENCE ICI

Le co-président de Blue Owl, Craig Parker, a tenté d'apaiser les craintes des investisseurs selon lesquelles la décision initiale était motivée par des problèmes de liquidité.

"Il n'y a pas d'urgence ici, le fonds continue d'enregistrer de bonnes performances", a-t-il déclaré dans une interview accordée à CNBC mercredi, ajoutant que les investisseurs resteraient dans le fonds et travailleraient avec le conseil d'administration.

Le fonds Blue Owl, plus petit et privé, était soutenu par des investisseurs particuliers, qui sont de plus en plus nombreux à acheter des actifs privés.

La décision, aujourd'hui annulée, de restreindre les retraits a mis en évidence la faible liquidité de nombreux investissements sur les marchés privés par rapport aux actions et obligations publiques dans lesquelles les particuliers investissent traditionnellement.

Mitchel Penn, analyste chez Oppenheimer, a suggéré à la société d'attendre que le fonds public se rapproche de la valeur de ses actifs sous-jacents avant d'essayer de fusionner à nouveau les deux.

Les investisseurs du fonds non public étaient invités à échanger leurs actions à la même valeur que celle du fonds public, qui se négociait à environ 20 % en dessous de la valeur de ses actifs.

"Nous continuons de penser qu'une fusion entre OBDC et OBDC II a du sens pour de multiples raisons, mais nous pensons que le problème ici n'est pas lié au crédit, mais plutôt au moment de l'annonce de la fusion, alors que la BDC publique se négociait à une décote importante par rapport à la valeur de l'actif net", ont écrit les analystes de Piper Sandler dans une note.

Blue Owl a déclaré qu'il prévoyait de réévaluer les alternatives pour les fonds à l'avenir. Les BDC collectent des fonds auprès des investisseurs et prêtent ensuite généralement aux petites et moyennes entreprises.

"La caractéristique des actifs privés est qu'ils ne sont pas liquides, et nous devons donc gérer la liquidité des actionnaires pour les fonds", a déclaré Craig Parker.