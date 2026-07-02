Blue Owl maintient ses limites de retrait malgré un allègement de la pression sur les rachats par rapport au trimestre précédent

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* Les investisseurs cherchent à retirer 4,7 milliards de dollars de deux fonds Blue Owl

* La pression sur les rachats s'atténue d'un trimestre à l'autre

* Les niveaux de rachat chez OTIC, spécialisé dans les technologies, restent supérieurs à ceux du reste du secteur

Blue Owl Capital OWL.N a maintenu la limite de retrait pour deux de ses fonds de crédit privés à 5 % des parts, alors même que les demandes de rachat dans les deux fonds ont diminué d’un trimestre à l’autre au deuxième trimestre, selon les lettres aux actionnaires publiées jeudi.

La société new-yorkaise a indiqué que les investisseurs avaient cherché à retirer 4 ,7 milliards de dollars de ces deux fonds au deuxième trimestre, contre 5,4 milliards au trimestre précédent.

Ces derniers mois , des investisseurs fortunés ont retiré des milliards de dollars de ces véhicules de crédit privés non cotés , en raison de leurs inquiétudes concernant les critères d’octroi de prêts et de leurs craintes d’une disruption provoquée par l’IA au sein des entreprises de logiciels ayant emprunté auprès de prêteurs directs.

Alors que les acteurs du marché s’attendent à ce que les demandes de retrait restent supérieures à 5 % pendant encore quelques trimestres, certains analystes de Wall Street estiment que le deuxième trimestre pourrait marquer un pic.

Les demandes de retrait au sein du fonds Blue Owl Technology Income Corp (OTIC), axé sur les technologies et doté de 4,9 milliards de dollars, ont reculé à 38,1 % au deuxième trimestre, contre 40,7 % au trimestre précédent.

Le fonds phare Blue Owl Credit Income Corp (OCIC), d’une valeur de 33,8 milliards de dollars, a vu ses demandes de rachat reculer à 18,8 % au cours du trimestre, contre 21,9 % au trimestre précédent.

L'OCIC de Blue Owl, deuxième plus grande société de développement d’entreprises non cotée, a enregistré une légère baisse des demandes de rachat sur l’ensemble des canaux et des zones géographiques.

Environ 90 % des investisseurs ont conservé leurs participations dans OCIC, a indiqué le fonds, ajoutant que la base d’actionnaires ayant demandé des rachats était restée globalement inchangée, avec une participation nouvelle limitée.

“Nous pensons que la solide performance d’OCIC au cours des trois derniers mois reflète la qualité des fondamentaux de son portefeuille et a contribué à améliorer le sentiment des investisseurs”, ont déclaré Craig Packer et Logan Nicholson, de Blue Owl, dans la lettre aux actionnaires.

Les BDC non cotées permettent aux investisseurs d’accéder à des actifs de crédit privés et offrent généralement de la liquidité par le biais d’offres publiques de rachat trimestrielles pouvant atteindre 5 % des actions.

LES DEMANDES DE RACHAT D’OTIC RESTENT SUPÉRIEURES AUX NIVEAUX DU SECTEUR

Blue Owl est devenu emblématique des pressions de rachat auxquelles sont confrontés les fonds de crédit privés.

Les niveaux de demandes de rachat chez OTIC sont restés bien supérieurs à ceux du reste du secteur, ce que Blue Owl attribue à la base d’actionnaires concentrée du fonds et à son mandat d’investissement spécialisé.

Alors que la majeure partie des produits de gestion de patrimoine de Blue Owl est axée sur les États-Unis, le fonds OTIC, de taille plus modeste, est concentré sur l’Asie, ont indiqué ses dirigeants.

À 38,1 %, les demandes de rachat d’OTIC étaient nettement supérieures aux 9 % à 17 % observés chez les plus grands gestionnaires de BDC non cotées ayant publié leurs résultats de rachat pour le deuxième trimestre.

Oaktree et Goldman Sachs GS.N figuraient parmi les fonds qui ont dérogé à la tendance générale au deuxième trimestre, en enregistrant des demandes de rachat plus faibles.

Blue Owl, issue d’une fusion en 2021 entre Owl Rock Partners et la division Dyal Capital de Neuberger Berman, gère actuellement cinq BDC réparties entre ses différentes stratégies. Au 31 mars, ses actifs sous gestion s’élevaient à 315 milliards de dollars.

La société avait décidé de fusionner deux de ses fonds de crédit privé à la fin de l’année dernière, mais a par la suite abandonné ce projet, car cela avait attisé les craintes concernant le crédit privé et le cours de l’action de la société s’était effondré.

L'action Blue Owl a chuté d'environ 56 % au cours des 12 derniers mois.