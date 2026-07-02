Blue Owl maintient ses limites de retrait alors même que la pression sur les rachats s'atténue légèrement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs cherchent à retirer 4,7 milliards de dollars de deux fonds Blue Owl

* La pression sur les rachats s'atténue légèrement par rapport au trimestre précédent

* Les niveaux de rachat chez OTIC, spécialisé dans les technologies, restent supérieurs à ceux de l’ensemble du secteur

(Ajout d'informations sur le cours de l'action au paragraphe 3 et de graphiques tout au long de l’article)

Blue Owl Capital OWL.N a maintenu une limite de retrait trimestrielle de 5 % pour deux de ses fonds de crédit privés, après que les demandes de rachat ont baissé de quelques points de pourcentage au deuxième trimestre, tout en restant nettement supérieures au plafond.

Dans des lettres aux actionnaires publiées jeudi, la société new-yorkaise a indiqué que les investisseurs avaient cherché à retirer 4,7 milliards de dollars de ces deux fonds au deuxième trimestre, contre 5,4 milliards au trimestre précédent.

L’action Blue Owl a progressé d’environ 2 % lors des échanges avant l’ouverture de la Bourse. Le titre a chuté d’environ 56 % au cours des 12 derniers mois.

Ces derniers mois, des investisseurs fortunés ont retiré des milliards de dollars de ces véhicules de crédit privé non cotés, en raison de leurs inquiétudes concernant les critères d’octroi de prêts et de leurs craintes d’une disruption induite par l’IA au sein des entreprises de logiciels ayant emprunté auprès de prêteurs directs.

Alors que les acteurs du marché s’attendent à ce que les demandes de retrait restent supérieures à 5 % pendant encore quelques trimestres, certains analystes de Wall Street estiment que le deuxième trimestre pourrait marquer un pic.

Les demandes de retrait au sein du fonds Blue Owl Technology Income Corp (OTIC), axé sur les technologies et doté d’un capital de 4,9 milliards de dollars, sont passées de 40,7 % au trimestre précédent à 38,1 % au deuxième trimestre.

Le fonds phare Blue Owl Credit Income Corp (OCIC), d’une valeur de 33,8 milliards de dollars, a vu ses demandes de rachat reculer à 18,8 % au cours du trimestre, contre 21,9 % au trimestre précédent.

OCIC, filiale de Blue Owl et deuxième plus grande société de développement d’entreprises non cotée, a enregistré une "légère baisse" des demandes de rachat, émanant globalement de différents types d’investisseurs situés dans diverses régions du monde.

Environ 90 % des investisseurs ont conservé leurs participations dans OCIC, a indiqué le fonds, ajoutant que la base d’actionnaires ayant demandé des rachats était restée globalement inchangée, avec un nombre "limité" d’investisseurs effectuant des demandes de rachat pour la première fois.

"Nous estimons que la solide performance de l’OCIC au cours des trois derniers mois reflète la qualité des fondamentaux du portefeuille et a contribué à améliorer le sentiment des investisseurs", ont déclaré Craig Packer et Logan Nicholson, de Blue Owl, dans la lettre aux actionnaires.

Les BDC non cotées permettent aux investisseurs d’accéder à des actifs de crédit privés et offrent généralement de la liquidité par le biais d’offres publiques de rachat trimestrielles pouvant aller jusqu’à 5 % des actions.

LES DEMANDES DE RACHAT D’OTIC RESTENT SUPÉRIEURES AUX NIVEAUX DU SECTEUR

Blue Owl est devenu emblématique des pressions de rachat auxquelles sont confrontés les fonds de crédit privés.

Les niveaux de demandes de rachat chez OTIC sont restés bien supérieurs à ceux du reste du secteur, ce que Blue Owl attribue à la base d’actionnaires concentrée du fonds et à son mandat d’investissement spécialisé.

Alors que la majeure partie des produits de gestion de patrimoine de Blue Owl est axée sur les États-Unis, le fonds OTIC, de plus petite taille, est concentré sur l’Asie, ont indiqué ses dirigeants.

À 38,1 %, les demandes de rachat d’OTIC étaient nettement supérieures aux 9 % à 17 % observés chez les plus grands gestionnaires de BDC non cotées ayant publié leurs résultats de rachat pour le deuxième trimestre.

Oaktree et Goldman Sachs GS.N figuraient parmi les fonds qui ont dérogé à la tendance générale au deuxième trimestre, en enregistrant des demandes de rachat moins élevées.

Blue Owl, issue d’une fusion en 2021 entre Owl Rock Partners et la division Dyal Capital de Neuberger Berman, gère actuellement cinq BDC réparties entre ses différentes stratégies. Au 31 mars, ses actifs sous gestion s’élevaient à 315 milliards de dollars.

La société avait décidé de fusionner deux de ses fonds de crédit privé à la fin de l’année dernière, mais a par la suite abandonné ce projet, car cela avait attisé les craintes concernant le crédit privé et le cours de l’action de la société s’était effondré.