Blue Owl interrompt les rachats de parts de l'un de ses fonds, aggravant ainsi la chute des actions de capital-investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Arrêt définitif des rachats de Blue Owl Capital Corp II

*

Le produit de l'opération permettra de restituer du capital aux actionnaires et de rembourser la dette

*

Les actions de Blue Owl chutent de 7 %; Apollo, KKR, Carlyle chutent également

(Plus de détails et d'informations sur les fonds et la stratégie de la société) par Isla Binnie

La société de capital privé Blue Owl Capital OWL.N vend pour 1,4 milliard de dollars d'actifs de trois de ses fonds de crédit afin de restituer du capital aux investisseurs et de rembourser la dette, et interrompt définitivement les rachats dans l'un des fonds, a déclaré la société, alors que le prêt direct et les valeurs logicielles sont sous pression.

La vente intervient un peu plus de trois mois après que Blue Owl a abandonné son projet de fusionner deux des trois fonds en un seul et d'arrêter temporairement les rachats dans le plus petit des fonds, qui devaient reprendre ce trimestre.

Les questions relatives à la qualité du crédit et à l'exposition aux actions du secteur des logiciels ont été au centre des préoccupations de l'industrie pendant des mois. La volte-face sur les rachats - au moment où les investisseurs pensaient qu'ils reprendraient - a déclenché une révolte des actionnaires, faisant chuter Blue Owl de 9,8 % dans les échanges intrajournaliers de jeudi, et aggravant une chute plus générale des sociétés de capital-investissement.

Selon l'économiste Mohamed El-Erian, ces changements rappellent les premiers jours de la crise financière de 2008, même s'ils sont loin d'être de la même ampleur.

« S'agit-il d'un moment "canari dans le coalmine", semblable à celui d'août 2007? » a écrit El-Erian sur X jeudi. « La question sera à l'esprit de certains investisseurs et décideurs politiques ce matin, alors qu'ils évaluent la nouvelle selon laquelle Blue Owl interrompt certains rachats. »

Il a déclaré que cela soulevait des questions sur des risquessystémiques plus importants dans l'ensemble du secteur et qu'« un coup d'évaluation significatif - et nécessaire - se profile pour des actifs spécifiques. »

D'autres sociétés de capital-investissement ont été entraînées à la baisse avec Blue Owl: Apollo Global Management

APO.N a chuté de près de 6 %, Ares ARES.N et Blackstone

BX.N ont tous deux baissé de plus de 6 %, KKR & Co. KKR.N a perdu près de 4 % et Carlyle Group CG.O a dérapé de plus de 5 % jeudi.

VENDRE DES ACTIFS POUR REMBOURSER LES INVESTISSEURS, REMBOURSER LA DETTE La dette que Blue Owl vend est répartie sur 128 entreprises différentes dans 27 secteurs, mais la plus grande concentration, 13%, est dans le secteur des logiciels et des services, a déclaré la société mercredi. L'indice S&P 500 Software & Services .SPLRCIS a perdu environ 2 000 milliards de dollars depuis son pic d'octobre, la moitié des pertes ayant été enregistrées ce mois-ci.

Les prêts sont détenus par trois fonds de crédit - 600 millions de dollars dans Blue Owl Capital Corp II (OBDC II), 400 millions de dollars dans Blue Owl Technology Income Corp, et 400 millions de dollars dans Blue Owl Capital Corp OBDC.N . Le produit sera utilisé en partie pour payer les investisseurs d'OBDC II, que la société a tenté sans succès de fusionner avec le fonds coté en bourse l'année dernière, et pour rembourser la dette, a déclaré la société. Les deux autres fonds utiliseront les liquidités pour rembourser leurs dettes. La société interdit définitivement les rachats dans le fonds OBDC II à l'avenir.

« Le conseil d'administration d'OBDC II a l'intention de donner la priorité à la fourniture de liquidités à tous les actionnaires de manière proportionnelle par le biais de distributions trimestrielles de remboursement de capital, qui sont destinées à remplacer les futures offres publiques d'achat trimestrielles et peuvent être financées par les bénéfices, les remboursements, d'autres opportunités de vente d'actifs ou des transactions stratégiques », a déclaré la société.

Craig Packer, coprésident de Blue Owl, a déclaré que la société espérait restituer rapidement le capital aux investisseurs de son fonds OBDC II.

« Nous n'arrêtons pas les remboursements, nous changeons simplement la méthode de remboursement », a déclaré Packer aux analystes lors d'une conférence téléphonique jeudi.

Il a ajouté que le paiement prévu pour les détenteurs du fonds serait égal à 30 % de la valeur du fonds, soit plus que les 5 % auxquels ils auraient été limités pour les rachats.

La société a retiré le plan de fusion précédent en novembre , suite aux protestations des investisseurs qui ont fait chuter les actions de la société dans son ensemble. Les rachats avaient déjà été interrompus lorsque Blue Owl a annoncé le plan original de fusion du petit fonds avec son homologue coté en bourse, mais Blue Owl avait déclaré qu'ils reprendraient ce trimestre.

PRESQUE AU PAIR

La société a indiqué qu'elle recevait 99,7 % de la valeur nominale des prêts, ce qui signifie qu'elle est très proche de leur valeur d'origine. Ce prix correspond également au niveau auquel Blue Owl inscrit les actifs dans ses livres, un processus qui a fait l'objet d'un examen minutieux au cours de l'année écoulée, les investisseurs particuliers et institutionnels exigeant davantage de transparence de la part des gestionnaires d'actifs autres que les actions et les obligations traditionnelles. Craig Packer, co-président de Blue Owl, a déclaré à Reuters que le prix de vente est « une déclaration extrêmement forte », en particulier lorsque « les investisseurs posent des questions sur les marques et la qualité du portefeuille, le risque concernant le logiciel, toutes les questions sont posées. »

La réaction des investisseurs à cette vente montre à quel point les particuliers fortunés qui ont investi dans le crédit privé sont nerveux, compte tenu de la récente chute des actions du secteur des logiciels et des inquiétudes persistantes concernant le crédit. Les pertes subies par les valeurs logicielles se sont répercutées sur les gestionnaires d'actifs, et des sociétés comme Blue Owl ont reçu ces dernières semaines des questions sur leurs investissements .

Les actions du fonds coté en bourse ont également chuté de près de 3 %.

DES VALORISATIONS CONFORMES AU MARCHÉ

Selon Packer, les dirigeants ont commencé à discuter avec des acheteurs potentiels après l'échec de la fusion, afin de trouver un moyen de restituer du capital aux actionnaires. La vente est le type de transaction qui avait été envisagé lors du lancement du fonds il y a huit ans, a déclaré Packer.

Blue Owl a refusé de nommer les acheteurs, les décrivant comme « des investisseurs nord-américains de premier plan dans le domaine des pensions publiques et de l'assurance ». Ils achètent tous des parts égales, a précisé Packer.

La vente permettra à OBDC II de restituer aux investisseurs jusqu'à 30 % de sa valeur nette d'inventaire actuelle, soit 2,35 dollars par action. Sur la base du dernier décompte d'actions publié, cela signifie que le paiement total s'élèvera à environ 268 millions de dollars.

Brian McKenna, analyste chez Citizens, a déclaré dans une note que l'opération signifiait que les évaluations étaient « conformes au marché et validées, à notre avis », et a ajouté qu'il était « prudent » de prêter attention à ce fonds de détail relativement petit car « l'expérience de l'investisseur, en particulier dans le domaine de la richesse privée, est de loin le plus grand facteur de succès dans le canal à long terme. » Marc Lipschultz, co-directeur général de Blue Owl, a déclaré la semaine dernière que les logiciels représentaient 8 % de tous les actifs de la société.

Les investisseurs ont retiré 15,4 % des actifs de Blue Owl Technology Income Corp en janvier, après que la société a relevé la limite de rachat de 5 %. Les sociétés de logiciels représentent 46 % des actifs de ce fonds, a déclaré Packer.

« Nous aimons gérer ce fonds avec beaucoup de liquidités », a déclaré Packer.

« Les gens nous ont pressés sur ce point et nous avons reconnu qu'un secteur comme la santé, les technologies de l'information, est principalement constitué de logiciels », a ajouté Packer.