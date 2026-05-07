Blue Owl indique que la part des actifs logiciels dans les fonds de crédit privés est en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La part des actifs liés aux logiciels dans le fonds de crédit privé Blue Owl Capital Corporation OBDC.N , géré par la société cotée en bourse Blue Owl OWL.N , a reculé à 16 %, contre 19 % au premier trimestre de cette année, a déclaré le président du fonds.

Les sociétés actives sur les marchés privés ont dû répondre aux questions des investisseurs concernant leurs participations dans des entreprises de logiciels, alors que l'intelligence artificielle menace de bouleverser leurs modèles économiques.