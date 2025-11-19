 Aller au contenu principal
Blue Owl grimpe après avoir renoncé à la fusion des fonds d'emprunt
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 15:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions du gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl Capital OWL.N grimpent de 2,7 % avant le marché ** La société a décidé d'annuler la fusion de deux de ses fonds de dette ** Dans la période précédant l'opération, OWL avait bloqué les rachats de l'un des fonds impliqués dans la fusion, le fonds non coté Blue Owl Capital Corp II

** L'action a chuté de près de 5 % cette semaine

