Blue Owl chute à nouveau, les investisseurs s'inquiétant de la vente d'actifs et des changements apportés au fonds d'emprunt

(Ajout de détails sur la vente d'actifs et de commentaires d'analystes aux paragraphes 4, 5 et 20) par Pritam Biswas et Arasu Kannagi Basil

Les actions de Blue Owl Capital

OWL.N ont chuté deplus de 5 % dans lespremiers échanges vendredi, prolongeant une chute brutale après que le plan du gestionnaire d'actifs alternatifs de rembourser le capital d'un fonds de dette ait ébranlé les investisseurs et mis sous pression les pairs du crédit privé.

L'action a chuté de 6 % jeudi et a perdu plus de la moitié de sa valeur au cours des 12 derniers mois.

La sociétéBlue Owl, basée à New York, a déclaré mercredi qu'elle vendrait 1,4 milliard de dollars d'actifs répartis sur trois fonds et qu'elle reverserait le produit de la vente aux investisseurs d'un véhicule vieux de neuf ans.

Le gestionnaire d'investissement a vendu le portefeuille de prêts à trois des plus grands fonds de pension d'Amérique du Nord et à sa propre compagnie d'assurance, Kuvare, basée à Chicago, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes ayant connaissance de l'affaire.

"Ce matin, beaucoup de réactions se sont concentrées sur le fait que l'un des quatre acheteurs des prêts était Kuvare, le propre gestionnaire d'actifs d'assurance de Blue Owl", a déclaré Brian Finneran, directeur général de Truist Financial.

Blue Owl a déclaré que la dette qu'elle vend concerne 128 entreprises de son portefeuille réparties dans 27 secteurs d'activité, la plus forte concentration (13 %) se situant dans les logiciels et les services.

Elle a vendu les prêts à 99,7 % de leur valeur nominale, ce qui correspond à ses propres valeurs comptables, que la société a citées comme validation de ses évaluations.

NE PAS INTERROMPRE LA LIQUIDITÉ POUR LES INVESTISSEURS

Blue Owl a définitivement supprimé l'option permettant aux investisseurs de ce véhicule, principalement des particuliers fortunés, de retirer certains fonds chaque trimestre, ce qui a ravivé les inquiétudes concernant les normes en matière de prêts privés et l'exposition du secteur aux difficultés de l'industrie des logiciels.

"Nous n'interrompons pas la liquidité des investisseurs dans le fonds de dette non négocié Blue Owl Capital Corp II", a déclaré Blue Owl dans un communiqué jeudi, un jour après avoir annoncé qu'il restituerait 30 % de la valeur nette d'inventaire du fonds aux investisseurs et qu'il mettrait fin aux rachats trimestriels.

Au lieu de reprendre une procédure d'appel d'offres qui aurait permis aux investisseurs de racheter 5 % de leur capital, Blue Owl a déclaré que son nouveau plan "restitue six fois plus de capital et le rend à tous les actionnaires au cours des 45 prochains jours."

"Au cours des prochains trimestres, nous continuerons à mettre en œuvre ce plan de remboursement du capital aux investisseurs d'OBDC II", a ajouté la société.

Cette chute reflète le malaise croissant que suscitent depuis des semaines les valorisations des logiciels, alors que les progrès rapides de l'intelligence artificielle menacent de bouleverser les modèles d'entreprise établis.

Cette volatilité s'est répercutée sur les sociétés de crédit privé qui sont devenues les principaux prêteurs du secteur technologique, une industrie qui s'est fortement appuyée sur le crédit privé depuis que les réglementations bancaires de l'après-crise ont resserré les canaux de prêt traditionnels.

Les turbulences ont également touché des sociétés plus importantes comme Apollo Global APO.N et KKR KKR.N , les rendements du secteur étant largement influencés par l'incertitude des valorisations.

Le secteur du crédit privé a déjà fait l'objet d'un examen minutieux à la suite des faillites jumelles du fabricant de pièces automobiles First Brands et du prêteur subprime Tricolor l'année dernière. Les investisseurs se sont montrés très sceptiques quant à la qualité du portefeuille de crédit privé et des valorisations.

"Nous n'en sommes pas au point de dire que ce qui se passe avec Blue Owl est nécessairement systémique, pas plus que lorsque nous voyons qu'une banque particulière présente un risque de crédit", a déclaré Steve Wyett, stratège en chef des investissements chez BOK Financial.

"Cette situation est révélatrice d'un problème plus important dans le monde alternatif privé, qu'il s'agisse de crédit privé, de capital-investissement ou de capital-risque. Il s'agit de l'inadéquation entre le besoin de liquidité des investisseurs sous-jacents et ce que les gestionnaires peuvent fournir sur la base des actifs dans lesquels ils sont investis."

L'ÉCHEC DU FINANCEMENT AFFECTE LES ACTIONS

Par ailleurs, Blue Owl n'a pas été en mesure d'assurer le financement d'un projet de centre de données de 4 milliards de dollars qu'il développe en Pennsylvanie avec CoreWeave, a rapporté Business Insider vendredi.

Blue Owl n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters sur ce rapport.

Ce rapport intervient quelques mois après que Blue Owl a conclu un accord de 27 milliards de dollars pour financer le plus grand projet de centre de données de Meta META.O .

"Et puis les coups continuent, Blue Owl a de nouveau chuté ce matin en annonçant qu'il ne pouvait pas assurer le financement d'un centre de données CoreWeave de 4 milliards de dollars", a déclaré Brian Finneran.