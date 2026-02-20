Blue Owl Capital s'apprête à terminer la semaine dans le rouge en raison de la faiblesse du sentiment des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

20 février - ** Les actions du gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl Capital OWL.N sont en baisse de 2,3 % à 11,10 $, limitant les pertes après avoir chuté de 7,5 % ** L'action a chuté de 5,9 % jeudi, la stratégie de la société visant à rembourser le capital d'un petit fonds d'emprunt ayant effrayé certains investisseurs ** OWL a déclaré tard jeudi qu'elle n'interrompait pas la liquidité des investisseurs dans le fonds après que l'annonce précédente ait pesé sur ses actions

** "Il y a quelques titres qui, à notre avis, ne correspondent pas du tout à ce qui se passe ici. Nous n'arrêtons pas les rachats" - Craig Packer, co-président de Blue Owl ** "Le sentiment dans l'espace des alternatives et du crédit privé reste très négatif, ce qui continue à faire baisser les actions", déclare l'analyste de Piper Sandler Crispin Love

** "Blue Owl et les noms d'alternatives continuent d'être influencés par le sentiment et les gros titres" - Love

** À la dernière clôture, OWL a baissé de 22,5 % depuis le début de l'année