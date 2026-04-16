 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Blue Owl Capital progresse après l'annonce d'une opération obligataire de 400 millions de dollars avec PIMCO
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril - ** Les actions du gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl Capital OWL.N augmentent de 1,3 % à 10,1 $ avant le marché

** Le géant américain des obligations Pimco a acheté la totalité des 400 millions de dollars d'obligations émises par la société de développement commercial d'OWL, a rapporté Bloomberg News mardi

** Les obligations arrivant à échéance en septembre 2028 et offrant un rendement de 6,5 % ont été vendues par Blue Owl Capital Corp OBDC.N - Rapport

** L'émetteur Blue Owl Capital Corp OBDC.N a augmenté de 0,3 % à 11,7 $

** Le rapport indique que les obligations sont notées Baa2 par Moody's Ratings, BBB- par S&P Global Ratings et BBB par Fitch Ratings ** L'accord intervient à un moment où les écarts sur la dette liée aux principaux fonds se sont élargis en raison de la nervosité du marché du crédit privé

** Depuis le début de l'année, à la dernière clôture, OWL a baissé de 33,6 % et OBDC de 6,4 %

Valeurs associées

BLUE OWL CAP
11,6000 USD NYSE -0,34%
BLUE OWL CAP RG-A
9,640 USD NYSE -2,87%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank