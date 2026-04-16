Blue Owl Capital progresse après l'annonce d'une opération obligataire de 400 millions de dollars avec PIMCO

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 avril - ** Les actions du gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl Capital OWL.N augmentent de 1,3 % à 10,1 $ avant le marché
** Le géant américain des obligations Pimco a acheté la totalité des 400 millions de dollars d'obligations émises par la société de développement commercial d'OWL, a rapporté Bloomberg News mardi
** Les obligations arrivant à échéance en septembre 2028 et offrant un rendement de 6,5 % ont été vendues par Blue Owl Capital Corp OBDC.N - Rapport
** L'émetteur Blue Owl Capital Corp OBDC.N a augmenté de 0,3 % à 11,7 $
** Le rapport indique que les obligations sont notées Baa2 par Moody's Ratings, BBB- par S&P Global Ratings et BBB par Fitch Ratings ** L'accord intervient à un moment où les écarts sur la dette liée aux principaux fonds se sont élargis en raison de la nervosité du marché du crédit privé
** Depuis le début de l'année, à la dernière clôture, OWL a baissé de 33,6 % et OBDC de 6,4 %
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