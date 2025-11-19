Blue Owl annule la fusion des fonds de crédit privés, selon CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Blue Owl OWL.N a décidé d'annuler la fusion de deux de ses fonds de crédit privé après que l'opération a suscité l'angoisse des investisseurs, a rapporté CNBC mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.
