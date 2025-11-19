Blue Owl annule la fusion des fonds de crédit privés après les turbulences du marché

Blue Owl annule la fusion des fonds en invoquant les conditions du marché

"Il n'y a pas d'urgence", déclare le dirigeant de Blue Owl

Selon les analystes, la résiliation est liée à une question de calendrier plutôt qu'à des problèmes de crédit

Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl OWL.N a annulé la fusion prévue de deux de ses fonds de crédit privés mercredi, après que l'opération ait soulevé des inquiétudes concernant les pertes potentielles pour les investisseurs.

Au début du mois, la société a déclaré qu'elle fusionnerait ses deux fonds de dette, Blue Owl Capital Corp OBDC.N , cotée en bourse, et Blue Owl Capital Corp II, une société de développement commercial non cotée en bourse.

Toutefois, elle a précisé que les investisseurs dans le fonds non négocié ne seraient pas en mesure de racheter leur capital avant la clôture de la fusion, prévue pour le premier trimestre 2026.

Les marchés du crédit ont déjà été perturbés cette année, en particulier après les faillites du fabricant de pièces détachées automobiles First Brands et du prêteur à risque Tricolor cet automne.

Les responsables de la gestion d'actifs ont déclaré qu'ils avaient été traités trop durement dans le cadre de l'effondrement général, mais ces événements ont attiré une nouvelle attention sur un marché qui s'est développé rapidement grâce à une forte demande institutionnelle et à l'augmentation des prêts aux entreprises au cours des dernières années.

La décision de Blue Owl de limiter les rachats par les investisseurs a pesé sur ses actions cette semaine, qui ont clôturé en baisse de 6 % lundi. Elles ont chuté de 40 % depuis le début de l'année.

Les actions du gestionnaire d'actifs alternatifs ont oscillé entre gains et pertes dans les premiers échanges volatils de mercredi. Elles étaient en dernier lieu en baisse de 0,9 %.

PAS D'URGENCE ICI

"Il n'y a pas d'urgence ici, le fonds continue à bien se comporter", a déclaré Craig Packer, directeur général de Blue Owl BDC, dans une interview accordée à CNBC, ajoutant que les investisseurs resteraient dans le fonds et travailleraient avec le conseil d'administration.

Le fonds Blue Owl, plus petit et privé, était soutenu par des investisseurs particuliers, qui sont de plus en plus nombreux à acheter des actifs privés, parfois encouragés par leurs gouvernements.

La décision, aujourd'hui annulée, de restreindre les retraits a mis en évidence la faible liquidité de nombreux investissements sur les marchés privés par rapport aux actions et obligations publiques dans lesquelles les particuliers investissent traditionnellement.

"Peut-être attendent-ils que l'OBDC se négocie à la valeur nette d'inventaire et fusionnent ensuite. Ils pourraient rendre publique la BDC privée, ce qui permettrait aux actionnaires d'avoir des liquidités", a déclaré Mitchel Penn, analyste chez Oppenheimer.

Le Financial Times a rapporté dimanche que les investisseurs dans le fonds privé pourraient potentiellement subir des pertes sur papier sur certains de leurs investissements aux prix actuels.

En effet, selon la déclaration annonçant la fusion, les investisseurs sont invités à échanger leurs actions contre la valeur du fonds plus important. Ce fonds se négocie actuellement avec une décote d'environ 20 % par rapport à la valeur déclarée de ses actifs.

"Nous continuons de penser qu'une fusion entre OBDC et OBDC II a du sens pour de multiples raisons, mais nous pensons que le problème ici n'est pas lié au crédit, mais plutôt au moment de l'annonce de la fusion, la BDC publique se négociant à une décote importante par rapport à la valeur liquidative", ont écrit les analystes de Piper Sandler dans une note.

Blue Owl a déclaré qu'il prévoyait de réévaluer les alternatives pour les fonds à l'avenir.

"La caractéristique principale des actifs privés est qu'ils ne sont pas liquides, et nous devons donc gérer la liquidité des actionnaires pour les fonds", a déclaré Craig Packer.

Deloitte estime que les avoirs des investisseurs individuels en actifs privés passeront d'environ 80 milliards de dollars à 2,4 billions de dollars aux États-Unis d'ici 2030, et qu'ils feront plus que tripler, passant de 924 milliards d'euros à 3,3 billions d'euros dans l'Union européenne.