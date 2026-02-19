Blue Owl affirme qu'il n'interrompt pas la liquidité des investisseurs dans le fonds de dette privée

La société de capital privé Blue Owl OWL.N a déclaré jeudi qu'elle n'interrompait pas la liquidité des investisseurs, ou l'accès aux liquidités, d'un fonds de dette privée, après qu'une mesure visant à remplacer les possibilités de rachat trimestriel par des paiements ait pesé sur les actions du groupe.

"Nous n'interrompons pas la liquidité des investisseurs dans le fonds de dette non négocié Blue Owl Capital Corp II", a déclaré Blue Owl dans un communiqué, un jour après avoir annoncé qu'il restituerait 30 % de la valeur nette d'inventaire du fonds aux investisseurs et qu'il mettrait fin aux rachats trimestriels.

Au lieu de reprendre une procédure d'offre publique d'achat dans le cadre de laquelle les investisseurs pourraient demander le rachat de 5 % du capital, Blue Owl a déclaré que son nouveau plan signifiait "que nous restituons six fois plus de capital et que nous le restituons à tous les actionnaires au cours des 45 prochains jours. Au cours des prochains trimestres, nous poursuivrons ce plan de remboursement du capital aux investisseurs de l'OBDC II"