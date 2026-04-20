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Blue Owl accepte de racheter Sila Realty Trust, une société de placement immobilier spécialisée dans les soins de santé, pour 2,4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 16:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Blue Owl achète un portefeuille de 137 biens immobiliers et 3 terrains

* Les actions de Sila Realty Trust bondissent de 19 % dans les transactions de pré-marché

* Les actions de Blue Owl restent globalement inchangées

(Mise à jour des actions) par Isla Binnie et Kritika Lamba

La division des actifs immobiliers de Blue Owl Capital OWL.N a accepté d'acquérir Sila Realty Trust SILA.N , une société d'investissement immobilier axée sur les soins de santé, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à environ 2,4 milliards de dollars, ont déclaré les deux sociétés lundi.

Blue Owl paiera 30,38 dollars par action pour toutes les actions en circulation de la société de placement immobilier basée à Tampa, en Floride, soit une prime de 19 % par rapport au cours de clôture de Sila, qui était de 25,53 dollars le 17 avril, la veille de l'annonce.

Sila, dont le siège est en Floride, possède 137 biens immobiliers et trois terrains non aménagés répartis sur 65 marchés aux États-Unis. Les actions de Sila Realty Trust ont grimpé de plus de 19 %. Les actions de Blue Owl ont oscillé autour de la marque inchangée après l'ouverture de Wall Street et étaient en hausse d'environ 0,5 % en fin de séance, en ligne avec l'indice Dow Jones US Financials .DJUSFN .

La division des actifs immobiliers représente environ un quart des quelque 307 milliards de dollars d'actifs sous gestion de Blue Owl, dont le siège est à New York. Elle investit également dans des installations industrielles et des centres de données, ainsi que dans des crédits garantis par d'autres propriétés. L'année dernière, cette unité a ajouté des actifs beaucoup plus rapidement que les deux autres segments de l'entreprise. Elle a augmenté de 17 milliards de dollars, stimulée par un accord conclu à l'origine en 2024 pour acheter le développeur de centres de données IPI.

L'action de Blue Owl a chuté de plus de 30 % depuis le début de l'année et est tombée en dessous du prix auquel elle a été lancée sur le marché public en 2021. Elle a été créée par la fusion de la société de crédit privé Owl Rock et de la division Dyal Capital Partners de Neuberger Berman.

Les grands gestionnaires d'actifs alternatifs ont vu leurs actions ébranlées l'année dernière par la crainte que les entreprises de logiciels qu'ils ont achetées et auxquelles ils ont accordé des prêts importants ne soient perturbées par l'intelligence artificielle . Les investisseurs se sont également inquiétés de leurs perspectives de croissance globale et de leurs normes de prêt à la suite de quelques faillites retentissantes.

Blue Owl a particulièrement plongé depuis qu'une proposition, l'année dernière, de fusionner un véhicule de crédit privé non négocié avec une version négociée a soulevé la perspective que des particuliers fortunés puissent subir des pertes.

Fusions / Acquisitions

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BLUE OWL CAP RG-A
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