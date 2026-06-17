Blue Origin “volera cette année” après l'explosion survenue en mai, affirme son directeur général

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Les travaux de reconstruction ont commencé sur le site de la rampe de lancement de Blue Origin en Floride, à la suite de l'explosion d'une fusée en mai, a déclaré mercredi le directeur général David Limp, et la société prévoit de pouvoir reprendre les lancements cette année.

M. Limp s'exprimait aux côtés du fondateur de Blue Origin, Jeff Bezos, lors de la conférence VivaTech à Paris.